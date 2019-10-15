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Не просите у стюардессы в самолете одеяло и подушку. Почему они сами никогда ими не пользуются 

TURIZM.RU 3 часа назад
Почему в самолете не стоит брать одеяло и подушку
Фото: TURIZM.RU
Британский бортпроводник назвал самые опасные для здоровья предметы в самолете. Об этом пишет Express.
Стюардесса из Британии Джемила Хардвик предостерегает пассажиров и настоятельно не рекомендует пользоваться подушками и одеялами, которые во время рейса обычно выдают пассажирам. По ее словам, стирке чаще всего подвергается только чехол подушки. Это означает, что сама подушка внутри остается грязной. Аналогичная ситуация и с одеялами. Пассажиру никто не гарантирует, что этот предмет достанется ему в чистом виде.
Специалист отмечает, что одеяла, конечно же, стираются. Но это случается, увы, далеко не после каждого перелета. Что происходило с одеялом прежде, чем попасть к новому пассажиру, остается тайной за семью печатями.
Так, совсем недавно в социальных сетях негодование у зрителей вызвал видеоролик, в котором один из пассажиров чихал в одеяло, а затем в открытую вытирал о него свой сопливый нос.
Сами бортпроводники, по словам Д. Хардвик, никогда бортовыми одеялами и подушками в полете не пользуются, а берут свои из дома. Стюардесса также дала несколько советов пассажирам.
Во-первых, она рекомендовала пользоваться только теми одеялами, которые запакованы в пакет. Это гарантия того, что вы первый пользователь комплектом после последней стирки.
Во-вторых, она посоветовала брать с собой в ручную кладь дезинфицирующие салфетки и протирать ими поверхности вокруг кресла, особенно откидывающийся столик.
Ранее некоммерческая организация DietDetective.com и Центр продовольственной политики Нью-Йорка изучили качество воды в бачках на борту авиакомпаний США. Именно ее использует экипаж для приготовления кофе и чая. Оказалось, что «относительно безопасной и чистой водой» могут похвастаться только четыре американских авиакомпании.
Эксперты отмечают, что пробы жидкости перевозчиков дали положительный результат на кишечную палочку и кишечные бактерии. В частности, вред для здоровья может представлять вода таких крупных американских компаний, как Delta Air Lines, American Airlines и United Airlines.
Таким образом, в полете лучше сто раз подумать, прежде чем заказывать и пить чай или кофе. Подозрительной была названа и вода из крана в туалетных комнатах самолетов.
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Новости путешествий , Delta Air Lines
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