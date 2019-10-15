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В Венеции определились с налогом на туристов, приезжающих на один день 

TURIZM.RU 3 часа назад
В Венеции назначили налог для однодневных туристов
Фото: TURIZM.RU
Власти Венеции заявили об окончательном решении ввести с 1 июля 2020 года налога на «туристов-однодневок». Об этом пишет Travel Daily Media.
О налогообложении туристов, совершающих однодневную поездку в Венецию, власти заговорили еще год назад. Однако чиновники долго не могли договориться об условиях уплаты нового сбора. Власти заявили, что размер налога назовут ближе к дате запуска.
Отметим, что закон, устанавливающий его, допускает диапазон от 3 до 10 евро в день.
В ближайшие месяцы должны быть объявлены подробности того, каким именно образом гости смогут платить налог. Чиновники пообещали максимально упростить процедуру и основной акцент сделать на предварительные онлайн платежи через Интернет или в соседних провинциях. Освобождены от туристического сбора те, кто посещает Венецию по работе, учебе или по семейным обстоятельствам.
На данный момент налог в Венеции платят все туристы, остающиеся в городе на ночевку.
Его величина зависит от категории отеля. Новый же сбор коснется, в первую очередь, пассажиров круизных лайнеров. Туристы-круизники пока что освобождены от дополнительных финансовых обязательств.
В Барселоне городские власти также намерены обновить размер туристического сбора. В планах введение платы в размере еще 4 евро с человека в день. Эта сумма будет прибавляться к уже существующему сбору. В настоящее время туристам приходится уплачивать от 0,72 до 2,48 евро в сутки в зависимости от уровня объекта размещения. Местные представители туриндустрии уже негативно высказывались о нововведении.
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