Эксперты назвали самые небезопасные авиакомпании

В каких странах летают самые небезопасные самолеты

Авиаэксперты назвали самые небезопасные авиакомпании мира. В их числе оказались перевозчики из Непала, Бангладеша и Таиланда. Об этом пишет Buying Business Travel.

Аналитики специализированного сайта Airlineratings оценили безопасность 250 авиакомпаний мира и каждой из них присудили звезды. Чем больше их, тем безопаснее перевозчик. Чтобы получить максимальную оценку, компаниям необходимо было иметь подтверждённый сертификат IOSA Международной ассоциации воздушного транспорта и разрешения на полеты в европейском и американском воздушном пространстве, не иметь происшествий с человеческими жертвами за последние 10 лет, не использовать самолеты, построенные до 1990 года, и соответствовать всем требованиям безопасности Международной организации гражданской авиации.

В итоге, больше всего за собственные жизни должны переживать пассажиры авиакомпании Nepal Airlines (Непал), получившей в рейтинге безопасности всего 1 звезду.

Двумя звездами ограничились успехи таких перевозчиков, как US-Bangla Airlines из Бангладеша, Blue Wing из Суринама и Airlines PNG из Папуа-Новая Гвинея.

Все перечисленные компании «отметились» за последние 10 лет с авиаинцидентами, в которых, увы, погибли пассажиры. Кроме того, их флот не может похвастаться свежестью и новизной. В числе потенциально опасных также оказались Kam Air (Афганистан), Iraqi Airways (Ирак), Ariana Afghan Airlines (Афганистан) и две тайских авиакомпании Nok Air и AirAsia Thailand.

Среди российских перевозчиков максимальное количество звезд, а значит и наивысшую оценку безопасности, получили S7 , «Якутия», «Россия», « Уральские авиалинии », «Нордавиа» и «Победа». У «Аэрофлота» Utair — на одну звезду меньше. Причины понятны — это произошедшие с их самолётами авиакатастрофы.

В январе 2019 года Германский центр оценки данных авиакатастроф пассажирской авиации JACDEC назвал финскую авиакомпанию Finnair самой безопасной в мире. Этот перевозчик в 2018 году имел наименьшее количество несчастных случаев, происшествий и травм пассажиров.

Согласно данным, у финской компании не было крупных аварий с 1960-х годов, включая тестовые полеты и периоды технического обслуживания.