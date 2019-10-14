Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Популярный украинский курорт заполонили черные черви 

Lenta.ru 3 минуты назад
Украинский курорт заполонили черные черви
Фото: Lenta.ru
В популярном курортном поселке Кирилловка (Украина) наблюдается нашествие черных червей. Об этом сообщает УНИАН.
По словам местного жителя Вячеслава Куликовского, кивсяки (двупарные многоножки — прим. «Ленты.ру») заполонили курорт из-за того, что владельцы пустых земельных участков перестали косить сорную траву.
«Они все лето размножаются в листьях и траве. А едят даже бетон, чтобы вы понимали», — уточнил Куликовский.
Эти черви считаются вредителями культурных растений, они повреждают морковь, свеклу и редис.
В июне 2019 года купание в 106 украинских водоемах признали опасным для здоровья. «В большинстве случаев речь идет о купании в реках, озерах и прудах — 91 случай микробного загрязнения зафиксирован именно в такой воде. Также кишечные палочки обнаружили в водоемах морского побережья», — уточнялось в сообщении министерства здравоохранения Украины.
Почему город для миллионеров оказался заброшен
Последние новости
Стало известно о «зачистке» ближайшего окружения Кадырова Стало известно о «зачистке» ближайшего окружения Кадырова «Спартак» объявил имя нового тренера «Спартак» объявил имя нового тренера Мать убитой в Саратове девочки выступила с обращением Мать убитой в Саратове девочки выступила с обращением
Новости путешествий , Lenta.ru
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
10 фактов об одной из самых счастливых стран мира
10 фактов об одной из самых счастливых стран мира
Расширение туристического маршрута вызвало нарекания
Расширение туристического маршрута вызвало нарекания
Можно ли выжить в падающем самолете
Можно ли выжить в падающем самолете
Как легко узнать русскую на любом пляже
Как легко узнать русскую на любом пляже5
Изобретения, которые сделают перелеты комфортней
Изобретения, которые сделают перелеты комфортней
Видео
Поднебесный город появился в Азии
03:32
Поднебесный город появился в Азии
Новости путешествий
В России подорожают турпутевки
00:47
В России подорожают турпутевки
Новости путешествий
Почему в городе для миллионеров никто не живет
03:07
Почему в городе для миллионеров никто не живет
Новости путешествий
5 лайфхаков, как быстро собрать чемодан
04:06
5 лайфхаков, как быстро собрать чемодан
Новости путешествий
Смертоносный тайфун может погубить сотни японцев
04:05
Смертоносный тайфун может погубить сотни японцев
Новости путешествий
Затерянные города, которые все еще ищут
11:42
Затерянные города, которые все еще ищут
Новости путешествий
Россияне выберут самый «смешной» населенный пункт
00:37
Россияне выберут самый «смешной» населенный пункт
Новости путешествий
Самые необычные вокзалы в мире
10:44
Самые необычные вокзалы в мире
Новости путешествий
Уголки планеты, где гравитация действует странно
10:31
Уголки планеты, где гравитация действует странно
Новости путешествий
5 странных вещей, которые происходят с телом во время полета
03:10
5 странных вещей, которые происходят с телом во время полета
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение