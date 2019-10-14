Популярный украинский курорт заполонили черные черви

В популярном курортном поселке Кирилловка (Украина) наблюдается нашествие черных червей. Об этом сообщает УНИАН.

По словам местного жителя Вячеслава Куликовского, кивсяки (двупарные многоножки — прим. «Ленты.ру») заполонили курорт из-за того, что владельцы пустых земельных участков перестали косить сорную траву.

«Они все лето размножаются в листьях и траве. А едят даже бетон, чтобы вы понимали», — уточнил Куликовский.

Эти черви считаются вредителями культурных растений, они повреждают морковь, свеклу и редис.

В июне 2019 года купание в 106 украинских водоемах признали опасным для здоровья. «В большинстве случаев речь идет о купании в реках, озерах и прудах — 91 случай микробного загрязнения зафиксирован именно в такой воде. Также кишечные палочки обнаружили в водоемах морского побережья», — уточнялось в сообщении министерства здравоохранения Украины.