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Расширение туристического маршрута вызвало нарекания 

TourDom 3 часа назад
Расширение туристического маршрута вызвало нарекания
Фото: TourDom
14 октября собеседники портала TourDom.ru прокомментировали перспективу расширения сети «Императорского маршрута», запущенного к 100-летию со дня гибели царской семьи. Как сообщил накануне Ростуризм, к 10 пунктам проекта добавится еще девять. Соответствующее соглашение будет подписано завтра, 15 октября.
Сергей Ромашкин, генеральный директор туроператора «Дельфин», не видит в этом логики и перспектив: «Изначально „Императорский маршрут“ включал в себя три города — Екатеринбург, Тобольск, Тюмень. Это последние города, в которых члены царской семьи пребывали перед своей гибелью, поэтому они привлекательны для туристов своим драматизмом. История остальных, за исключением Санкт-Петербурга, связана с царской семьей не так тесно».
По оценкам туроператоров, в первой тройке городов в рамках проекта в прошлом году побывало 1300 туристов. До конца текущего их будет уже 10 000. Эти города находятся относительно недалеко друг от друга, и на их осмотр требуется три-четыре дня — оптимальная продолжительность экскурсионного тура. Именно поэтому в разговоре с корреспондентом TourDom.ru наблюдатели расценили расширение маршрута как попытку привлечь туристов раскрученным брендом и отметили, что в конечном итоге это может привести к снижению его популярности.
Напомним, что ранее в рамках «Императорского маршрута» можно было посетить Санкт-Петербург, Москву, Московскую, Тюменскую, Свердловскую, Омскую, Томскую, Псковскую, Кировскую области и Пермский край. В 2019-м в проект вошли также Крым, Брянская, Воронежская, Орловская области, Красноярский край, Кострома, Калуга, Ставрополье, Татарстан.
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Новости путешествий , Сергей Ромашкин
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