10 фактов об одной из самых счастливых стран мира — Исландии

Эта страна удивительна по многим параметрам. Природа, люди, законы — все это живет в гармонии. Недаром родина Санта-Клауса и викингов считается одной из самых безмятежных в мире.

Здесь очень красивая природа. В Исландии находится самый большой в Европе водопад — Деттифос. Также это государство может похвастаться огромными птичьими базарами на скалах, термальными источниками, ледниками и маршрутами для путешествий.

Рекорд по производству книг. Одна из причин этого — сохраненный с 12 века язык предков. Многие рукописи любой житель Исландии легко прочитает без всяких словарей. Язык удалось сохранить благодаря социальной изоляции и бережное отношение к традициям.

Одна из самых демократичных стран. Гражданские права здесь почти так же важны, как и забота о природе. Любая дискриминация запрещена.

Почти бесплатное образование. Здесь платят только за высшее образование, причем вполне адекватную сумму. В Исландии самый высокий уровень грамотности в мире.

Нет частной медицины. На острове просто нет необходимости в платных клиниках. Государство пристально следит за здоровьем граждан и активно развивает медицину. Поэтому здесь высокие показатели жизни и современная система здравоохранения.

Бесплатное отопление. Связано это с уникальными термальными источниками, которые обеспечивают дома теплом на 90%. А горячая вода поступает из горячих источников.

Бесплатное генеалогическое древо. Население острова примерно 30 тысяч человек. Причем остров долгое время жил изолированно. Генеалогическое древо нужно для избежания близкородственных связей. Новые знакомые всегда проверяют друг друга в базе.

У полиции нет оружия. В Исландии практически не происходит ничего противозаконного. Поэтому и нет необходимости оснащать В Исландии практически не происходит ничего противозаконного. Поэтому и нет необходимости оснащать правоохранительные органы пистолетами. Более того, в этой стране нет армии.

Здесь почти не курят и не пьют. Местные ученые нашли связь между процессами в мозге и алкоголем. Благодаря этому был составлен список вещей, которые вызывают такие же эмоции, как и сигареты с выпивкой. И местным жителям просто предложили ходить на танцы, рисовать или петь вместо вредных привычек, причем совершенно бесплатно.

А еще здесь верят в эльфов и троллей. Существует даже специальный шаман, который с ними договаривается во время строительства дорог или домов.

Исландия принадлежит природе, людям и троллям. Может, поэтому там все счастливы?