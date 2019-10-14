Можно ли выжить в падающем самолете

Многие люди боятся летать на самолётах из-за страха высоты или авиакрушения. Вместе с тем с начала эпохи авиастроения инженеры размышляют о том, как можно спастись в случае падения самолёта.

Около 100 лет назад в США предложили систему катапультирования пассажиров самолётов в креслах с индивидуальными парашютами, однако выживаемость при этом не превышала 15-20%, передаёт «Звезда».

Затем в 2006 году в России создали проект парашютно-реактивных систем, способных плавно спустить с небес на землю отсек с пассажирами. Пять лет назад молодой учёный из Молдавии Александр Балан создал вещество, превращающее керосин в твёрдую субстанцию, чтобы предотвратить взрыв топлива. Ему же принадлежит идея вещества, которое распыляется вокруг человека и создаёт кокон, способный спасти жизнь при авиакрушении. Но, сколь далеко не заходил бы человеческий ум в попытках найти решение для спасения жизней, большинство специалистов сходятся во мнении, что на сегодняшний день это остаётся невозможным.