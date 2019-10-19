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Почему в Турции так много котов 

Рамблер 4 часа назад
Как коты захватили Стамбул
Фото: depositphotos.com
Стамбул — город котов. Про них даже сняли документальный фильм — «Город кошек». Сейчас в Стамбуле живет около 180 тысяч бездомных котов. И им тут разрешено все. Они спят на столах в кафе и ресторанах, на мопедах, в магазинах, мечетях и не только. Так почему же их так много? «Рамблер» расскажет.

Религиозная причина

В Турции преобладает ислам, и здесь сформировалось несколько легенд о котах, которые основаны на религии. В легенде сказано, что когда в рукав халата Мухаммеда заползла змея, кошка съела ее, тем самым защитив пророка. В благодарность Мухаммед дал кошке 9 жизней и оставил на голове животного 4 темные линии. И если кошка спала на халате пророка Мухаммеда, то чтобы ее не тревожить, он надевал другой.

Стамбул — город рыбаков

Большая часть улова рыбаков идет на корм котам. А людей с удочками там много — ими оккупированы перила Галатского моря с обеих сторон. Так как город портовый, говорят, что коты спускаются с кораблей, пришедших из других стран и остаются там навсегда.

Отношение местных

Местные и туристы в шутку называют Стамбул Кэтстантинополем. В некоторых кафе выставляют специальную коробку для чаевых, деньги из нее идут на ветеринара и корм для котов. А другие рестораны собирают для них оставшуюся еду.
Для них даже завели собственный хэштег в социальной сети Instagram — catsofistanbul.
Страны, в которых не любят туристов
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