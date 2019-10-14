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В России подорожают турпутевки 

Рамблер 4 часа назад
Представители Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили о том, что на ноябрьские праздники поездки в другие города для россиян обойдутся на 10% дороже, чем в обычные дни. Путешествия за границу также подорожают. В среднем по России поездка на ноябрьские праздники на 2-3 дня семье из трех человек обойдется в 25-30 тысяч рублей. Поездка на двоих на уикэнд за границу обойдется в неменьшую сумму.
По данным АТОР, самыми популярными направлениями внутри России у россиян являются Сочи, Санкт-Петербург, города Подмосковья, Крым, Калининград и Москва, также в прошлом году на ноябрьские праздники наши сограждане часто бронировали туры в Казань, Ярославль и Нижний Новгород.
При поездках за границу наиболее часто бронировали туры в Берлин, Вену, Прагу, Амстердам, Стамбул, Таллин, Рига, Милан, Рим и Хельсинки. В 2018 году наши сограждане также покупали туры в Минск и Гданьск, но в этом году эти два города уже не пользуются спросом. В целом же, сообщили туроператоры, россияне предпочитают отложить деньги на длительную поездку в новогодние каникулы, а не тратить крупные суммы на краткосрочный отдых в ноябрьские праздники.
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Новости путешествий , Видео , Ассоциация туроператоров России
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