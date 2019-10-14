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Туроператоры России сообщили о подорожании путевок 

Омск Здесь 5 часов назад
Туроператоры России сообщили о подорожании путевок
Фото: Омск Здесь
Представители Ассоциации туроператоров России анонсировали подорожание поездок в российские города и в зарубежные страны. Туроператоры России анонсировали подорожание путёвок на ноябрьские праздники. Рост по сравнению с обычными днями составит 10%. Об этом пишут "Известия".
Путешествие по России на ноябрьские праздники на 2-3 дня семье из трёх человек будет стоить 25-30 тыс. руб. Примерно в такую же сумму, но уже на двоих, обойдётся уик-энд за границу.
Популярными направлениями у наших сограждан остаются Сочи, Санкт-Петербург, города Подмосковья. Чуть менее востребованы отдых в Крыму и туры в Калининград и Москву. В 2018 году более активно бронировались Казань, Нижний Новгород и Ярославль.
Среди иностранных городов популярными в системе бронирования стали Берлин, Вена, Прага, Амстердам и Стамбул. Также пользуются спросом Таллин, Рига, Милан, Рим и Хельсинки. По сравнению с прошлым годом из пятёрки лидеров выпали Минск и Гданьск.
В целом же туроператоры отмечают, что россияне не готовы тратить большие суммы на ноябрьские праздники и предпочитают отложить деньги на более длительную поездку в новогодние каникулы.
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Новости путешествий , Ассоциация туроператоров России , газета "Известия"
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