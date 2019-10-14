Изобретения, которые сделают перелеты комфортней

10 изобретений, которые сделают авиаперелеты комфортней

Перелеты… Порой они могут быть долгими, а самолет не таким уж комфортным, как хотелось бы. В итоге после полета чувствуешь себя разбитым, тело ломит, конечности затекают от долгого сидения в неудобном положении, а еще эта непривычная смена часовых поясов. В общем, авиаперелеты таят в себе массу стресса и неудобств.

Но в этом выпуске вы найдете приспособления и устройства, которые созданы, чтобы облегчить страдания во время полетов. Правда, некоторые из них немного эгоистичные, что ли. Но что не сделаешь ради собственного комфорта, правда?

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1. Airhook — приспособление, предназначенное для того, чтобы держать напиток и телефон (или планшет) без необходимости использовать поднос. Airhook крепится к закрытому подносу на спинке сиденья, что дает пассажирам больше свободного пространства. Приспособление может поддерживать любое электронное устройство высотой до 20 см с помощью регулируемых проводов и зажима.

Кроме того, его можно отрегулировать под удобный угол обзора, если пассажир впереди вдруг откинет свое сиденье. И хотя это устройство дает больше пространства, есть риск того, что в момент турбулентности можно пролить содержимое стакана, в том числе на свое мобильное устройство, на себя и на соседей. Airhook будет доступен в продаже начиная с августа 2015-го. (kickstarter.com)

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2. Устройство Knee Defender защищает и без того малое пространство в области ног, не позволяя сиденью впереди наклоняться еще дальше.

Его крепят с любой стороны подноса, а по размерам оно не больше ключа от дома. В комплекте идет «Карточка вежливости», которую можно дать пассажиру впереди, — так вы дадите ему понять, что используете устройство, не позволяющее откинуть сиденье. В прошлом году рейс United Airlines был задержан из-за ссоры между пассажирами по поводу этого эгоистичного приспособления. (kneedefender.com)

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3. Устройство b-tourist band предоставляет пассажирам личное пространство, чтобы поспать во время перелета. Эта эластичная резинка имеет два пластмассовых кольца, с помощью которых можно отрегулировать ширину ленты с обеих сторон, чтобы отгородиться от остальных пассажиров полностью или только с одной стороны, а также поддерживает голову во время сна. Правда, подходит она не ко всем типам пассажирских сидений. (designboom.com)

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4. Очки Retimer созданы, чтобы помочь организму быстрее приспособиться к новой временной зоне и ликвидировать синдром смены часовых поясов, постепенно «меняя» время суток. Эти легкие очки достаточно большие, чтобы надеваться на обычные очки с диоптриями, и питаются от аккумулятора. Также их можно зарядить через USB-порт. (designboom.com)

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5. Круглая подушка NapAnywhere — это переносная надувная конструкция, которую можно согнуть и поставить на плечо, что позволит спать в самолете. В комплекте идет ремень, который перекидывается через грудь и затягивается, чтобы зафиксировать подушку. Производитель утверждает, что NapAnywhere отличается от обычных U-образных надувных подушек, которые могут быть «слишком большими» и «вызывать клаустрофобию». К тому же эта подушка достаточно маленькая, чтобы поместиться в чемодан или даже чехол от ноутбука. (napanywhere.net)

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6. TRTL — «шарф для сна», созданный, чтобы помочь «путешествовать налегке и отдохнувшим». При весе всего в 139 граммов этот шарф оснащен «внутренней системой поддержки», которая позволяет вам комфортно спать в положении сидя благодаря своей податливой, но структурной форме. (trtl.co.uk)

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7. Подушка-капюшон Hoodie имеет два затягивающихся шнурка, с помощью которых можно отрегулировать капюшон по своей голове и «спрятаться» от света и других пассажиров. Капюшон сделан из «супермягкого» сочетания хлопка и полиэстера. Его можно быстро сдуть и свернуть, чтобы положить в чемодан или сумочку. (hoodiepillow.com)

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8. С помощью этой необычной зарядки можно не только подпитать свои гаджеты в самолете, но и поупражнять руки. Одной минуты кручения достаточно, чтобы выработать заряда на 30 секунд работы телефона. (hoodiepillow.com)

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9. Ostrich Pillow («Страусиная подушка») — переносное приспособление, которое поможет спать где угодно и когда угодно, в том числе во время ожидания своего рейса. Подушка сделана из синтетического материала для «максимальной эффективности и легкости». В ней есть отверстие для нижней части лица, а также два отверстия для рук. (hoodiepillow.com)

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10. Устройство UpRight sleeper — приспособление для того, чтобы поддерживать голову. Сколько раз вы видели, как голова пассажира в соседнем ряду смешно болтается во сне из стороны в сторону? Что ж, с этим устройством можно избежать такой нелепой ситуации. К нему также можно приобрести шелковую накидку для дополнительного комфорта и мягкости. (hoodiepillow.com)