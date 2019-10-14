Где находится самый бесполезный в мире аэропорт

Остров Святой Елены в южной части Атлантического океана знаменит тем, что здесь закончил свои дни Наполеон Бонапарт. Но есть у него и еще одна примечательная особенность. На острове Святой Елены расположен самый бесполезный в мире аэропорт.

Остров, имеющий вулканическое происхождение, возвышается над поверхностью воды в 1800 километрах от западного побережья Африки. В южной части можно увидеть несколько потухших вулканов высотой до 800 метров.

В состав этой заморской территории Великобритании входят также крохотные острова Вознесения и Тристан-да-Кунья. Столица — портовый город Джеймстаун, втиснутый между склонами, с населением около тысячи человек.

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В Джеймстауне проживает порядка 20 процентов населения острова. Чтобы выйти из города и добраться до соседних деревень, требуется преодолеть 669 ступеней.

Три года назад Британия раскошелилась на 285 миллионов фунтов стерлингов для постройки на территории острова Святой Елены современного аэропорта. Правда, в скором времени выяснилось, что из-за конструкторских просчетов и сильного бокового ветра аэропорт не может принимать крупные воздушные суда.

Да и небольшие самолеты заглядывают сюда крайне редко. Последний на сегодняшний день прилетел полгода назад. Рейс из Йоханнесбурга с 78 пассажирами. Так что за аэропортом закрепилась слава самого бессмысленного в мире.

Пока не было Суэцкого канала, остров являлся стратегическим пунктом для кораблей на их пути в Индийский океан. Теперь же в порт заходят в основном туристические суда.

Туристов привлекает персона Наполеона, который был отправлен в ссылку на остров Святой Елены после поражения в битве при Ватерлоо в 1815 году и здесь же был похоронен. На фотографии — дом, в котором жил опальный император.