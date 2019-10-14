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Авиакомпании выступают против дешевых билетов 

TURIZM.RU 6 часов назад
Авиакомпании выступают против дешевых билетов
Фото: TURIZM.RU
План по введению режима «открытого неба» в «Пулково» вызвал недовольство российских перевозчиков. Данный режим позволяет зарубежным компаниям выполнять воздушные перевозки в третьи страны без посадки в стране регистрации. Это означает, что аэропорт сможет принимать у себя любых европейских лоукостеров. Заинтересованность в выполнении рейсов из европейских городов в Санкт-Петербург уже проявили такие бюджетные авиакомпании, как Ryanair, EasyJet и Norwegian.
Однако планы по «открытию неба» вызвали резко негативную реакцию среди российских авиакомпаний. Перевозчики уже направили в Министерство транспорта РФ просьбу защитить их от конкуренции с крупными зарубежными игроками, которые могут появиться в «Пулково». В частности, они предлагают ввести режим с ограничениями, а именно: разрешить иностранным лоукостерам выполнять полеты из Санкт-Петербурга только в города не ближе 200 км к тем, куда уже летают российские перевозчики.
По мнению экспертов, приход в «Пулково» бюджетных перевозчиков из-за рубежа привел бы к резкому снижению цен на авиабилеты и выдавливанию отечественных компаний, которые не готовы к ценовой конкуренции. Лоукостеры могут представлять угрозу даже для «Аэрофлота», хотя он выполняет рейсы из Петербурга только в Москву. Ведь достаточно плотную загрузку на маршруте «Пулково — Шереметьево» обеспечивают те, кто впоследствии вылетает из столицы за границу. Представители управляющей компании Пулково — ООО «Воздушные ворота Северной столицы» —настаивают, что введение режима «открытого неба» позволит увеличить пассажиропоток на 6 млн человек и положительно скажется на туристической отрасли всего региона. Ранее «Пулково» направило в Минтранс список из более 30 стран, для которых предлагается держать небо «открытым».
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Новости путешествий , Easyjet , Аэрофлот , Минтранс РФ , Аэропорт Шереметьево
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