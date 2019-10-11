Названы 10 самых популярных направлений Европы у туристов

Эксперты сервиса Туту.ру опубликовали исследование, из которого стало ясно, какие европейские направления чаще всего выбирают российские туристы.

Наибольшее число билетов продано в Черногорский Тиват. Если сравнивать с прошлым годом, цены на билеты не изменились. На втором месте по популярности среди россиян — Прага. Год назад доля путешественников, решивших посетить столицу Чехии, была на 1% выше, чем в 2019-м. Сейчас 4,8%. Замыкает тройку лидеров Барселона, Все указанные рейсы вылетают из Москвы.

Помимо этого в число популярных направлений вошли такие города, как Бургас, Ларнака, Париж, Рига, Берлин и Рим.

Больше всего подорожал перелет в Ларнаку (+11%), а вот полеты из Москвы в Ригу, напротив, подешевели на 17%.