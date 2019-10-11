Как иностранцы встречают туристов в разных странах

В Москве проходит фестиваль «Золотая осень», в рамках которого гости и жители столицы могут посетить различные экскурсии. Интерес к истории Москвы очень высок. Насколько жители других столиц знают твой город, рассказали эксперты в рубрике «Перекличка столиц» сетевого вещания «Вечерней Москвы».

Президент Русского Клуба в Токио Михаил Мозжечков сообщил, что турист в Японии может попросить местных жителей помочь сориентироваться на местности, и японец вряд ли откажет.

— Наоборот, они приложат максимум усилий, чтобы вы добрались до нужной точки, особенно, если вы иностранец. Иногда это интересно то, что даже если они не знают, все равно постараются помочь. Японцы не очень любят ходить пешком, поэтому часто свой район они не особо хорошо знают, — отметил Мозжечков.

По его словам, туристы могут спросить, как попасть в бутиковый район (аналог тверской улицы в Москве), площадь перед дворцом или Национальный музей Токио.

— Как и Москва, Токио, в какой-то степени город «понаехавших», кто-то приезжает на работу… Коренные жители точно знают районы, чувствуют как свой двор, — сообщил Мозжечков. — Метро у нас тесно переплетено с электричками, с картой метро не все разобраться смогут. Иногда в одном районе пересекаются два десятка станций метро, но есть приложения для смартфонов. В путеводителях для туристов акцент делается на исторических местах, а японцы больше ориентируются на кафе и рестораны.

Генеральный директор туристической компании «Gloria Travel Services» Ольга Ккаили из Кипра сообщила, что киприотов не очень интересуют исторические места:

— Считается, что в любой день можно посмотреть достопримечательности, поэтому часто местные жители меньше знают достопримечательностей, чем туристы. Местный житель всегда поможет туристу и может даже лично проводить до нужной точки. Это касается всех киприотов: они знают, что приезжий должен получить полную информацию, — отметила Ккаили.

Как минимум туристу покажут дорогу, максимум — угостят кофе или обедом. Поскольку Кипр — туристический остров, проводить экскурсии может только специалист, который прошел школу гидов. Власти серьезно за этим следят и регулируют процесс. Друзьям киприот может рассказать об острове, но не имеет никакого права делать это централизованно, за это полагаются крупные штрафы.

— Некоторые самоучки преподносят информацию в искаженном формате, чем очень раздражают местных жителей, — подчеркнула собеседница.

Если у киприота спросить, где лучше выпить кофе, скорее всего, он покажет не ближайшее, а лучшее место по качеству и цене.

Журналист Николай Мастеров из Китая сообщил, что туристы в Поднебесной разделяются на две категории: те, кто хоть немного говорит по-китайски, и тех, кто не говорит совсем.

— Если вы зададите свой вопрос на английском языке, то вас, скорее всего, не поймут, и ответят, что вас слышат, но не понимают. Если вы спросите китайца, подкованного в английском или русском языке, вы получите самый исчерпывающий ответ. Как будто бабушка или дедушка рассказали вам сказку, — сообщила Мастеров.

Собеседник отметил, что если вы торопитесь, то житель Шанхая вместо объяснений предложит проводить до места назначения. Если вы спросите у местного жителя об условной лапшичной, вам покажут не ближайшее, а лучшее на взгляд китайца кафе. Вам не будут рассказывать про фешенебельные рестораны, китайцы просто про них не знают. Мастеров предупредил, что для китайцев важно привести туриста, желающего что-то купить, в магазин своих друзей или знакомых.

— Это много говорит о китайском бизнесе. Если кто-то открывает ресторан, то все родственники, все дяди, тети, родители, племянники — должны работать в этом ресторане. Все должно быть вокруг семьи, — подчеркнул собеседник.

По его словам, среди китайцев популярны мобильные приложения, которые можно установить и слушать историю дома, улиц, города. Но ни одна из них не переведена на английский язык.

Основатель Института современного образования Екатерина Царанок из Брюсселя сообщила, что в бельгийцах есть некоторая чопорность, но, по ее словам, они очень добрые люди.

— Если иностранец запутался в GPS, со мной такое было несколько раз. Они сами подходят и спрашивают, чем могут помочь. Меня за руку отводили и давали кучу рекомендаций. Настолько дружелюбный народ, что у нас появился сервис, где бельгийцы-добровольцы могут провести туриста туристическими маршрутами или неизвестными, и все это совершенно бесплатно, — отметила Царанок.

По ее словам, после экскурсии правила вежливости никто не отменял, и часто туристы приглашают экскурсоводов в кафе, чтобы отблагодарить за приятно проведенное время.

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