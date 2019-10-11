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20 мест, в которых миром правит цвет 

BigPicture.ru 3 часа назад
20 мест, в которых миром правит цвет
Фото: BigPicture.ru
На нашей планете есть места настолько живописные и яркие, что кажется, будто ты попал в другой, сказочный мир. Иногда краски щедро рассыпаны природой, а иногда свою руку к созданию архитектурных шедевров приложил человек. Но и в том, и в другом случае эти уголки радуют глаз своей сочной красочностью.

Долина цветов, Индия

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Долина цветов — национальный парк в Индии, расположенный в Западных Гималаях высоко в горах, известный своими лугами с цветами необычайной красоты. Является местом обитания редких животных, включая гималайского медведя, снежного леопарда, бурого медведя и голубых баранов.

Острова Раджа Ампат, Индонезия

BigPicture.ru
В рифах индонезийского Западного Папуа обитает 1700 видов рыб и 600 видов кораллов. Это место — рай для дайверов, мечтающих погрузиться в яркий первозданный подводный мир.

Вулкан Даллол, Эфиопия

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Даллол — это название спящего вулкана, а также расположенного рядом заброшенного селения в Эфиопии. Вулкан Даллол и его окрестности известны как самое жаркое место на Земле, так как в период с 1960 по 1966 годы здесь был установлен абсолютный рекорд среднегодовой температуры (+34 ºC). А еще это место выглядит абсолютно инопланетным благодаря застывшим кристаллам калийных солей, железа, марганца, вымытых на поверхность горячими источниками.

Хускар, Испания

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Хускар был типичной маленькой испанской деревней в провинции Малага, практически не тронутой туристами до 16 июля 2011 года, пока представители компании Sony Pictures не предложили на время перекрасить всю деревушку в голубой цвет за вознаграждение на долю каждого жителя. Так на свет появилась Деревня Смурфиков.

Риомаджоре, Италия

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Необыкновенно красивый и яркий городок Риомаджоре уютно расположился на возвышенном скальном побережье Лигурийского побережья в северо-западной провинции Ла Специя. Особенность его заключается не только в разнообразии многоцветной архитектуры, но и в абсолютном отсутствии автомобилей на узких улочках.

Парк Хитсуджияма, Япония

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Розовый мох обрамляет подножие горы Фуджи, создавая нереальный контраст с окружающими деревьями.

Большой призматический источник, США

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Большой призматический источник — наглядный пример разрушительной силы, которая дремлет в национальном парке Йеллоустоун. Около 600 тысяч лет назад извержение самого большого на планете вулкана привело к изменению ландшафта, и со временем успокоившиеся термические источники образовали удивительное радужное озеро.

Джодхпур, Индия

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Индийский город Джодхпур часто называют «Городом Солнца» за ясную погоду на протяжении всего года, а также «Голубым городом» за соответствующую религиозную окраску домов.

Новая Англия осенью, США

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Именно осенью берега Канады и Новой Англии обретают свою особу красоту. Кажется, все оттенки красного, желтого и зеленого собираются в этом регионе и на месяц до неузнаваемости меняют его.

Бурано, Италия

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Бурано — остров лагуны Венеции, известный своими маленькими цветными домами и производством кружев. У этого изобилия цветов было особое значение в древности, так как они определяли собственность. Согласно легенде, это помогало рыбакам узнавать их дома по возвращении с рыбной ловли.

Озеро Блед, Словения

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В словенском городе Блед посетителей ждет множество приятных местечек, однако наиболее заметная достопримечательность — знаменитое озеро Блед, являющееся одним из красивейших водоемов нашей планеты.

Река Каньо-Кристалес, Колумбия

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На несколько недель в году, в период между сентябрем и ноябрем, река Каньо-Кристалес превращается в «разноцветную». Насыщенные алые, желтые, зеленые, голубые и даже черные оттенки подводного мира видны даже на метровой глубине. Ярко-красный цвет удивительная река приобретает благодаря водорослям.

Озеро Пяти Цветков, Китай

BigPicture.ru
Цвет озера изменяется время от времени, от желтого до темно-зеленого, но большую часть времени вода здесь алмазно-синего цвета. Это место окутано множеством тайн и загадок: в то время как множество соседних озер периодически мельчает и высыхает, уровень воды в этом водоеме всегда постоянный. Пять Цветков не замерзают зимой, хотя все соседние озера покрываются льдом. Местные жители испытывают страх и трепетно относятся к этим местам.

Портмейрион, Уэльс

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Портмейрион является уникальным по своей архитектуре курортом, который расположен на границе национального парка Сноудония в Уэльсе. Этот живописный поселок построен полностью в итальянском стиле, а близость к морю в сочетании с цветными зданиями делает место очень популярным туристическим комплексом.

Большой Барьерный риф, Австралия

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Самая большая в мире система коралловых рифов и наиболее популярное место для дайвинга. Вода здесь настолько прозрачная, что риф виден из космоса.

Северное сияние, Норвегия

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В Скандинавии можно увидеть одно из самых завораживающих и мистических зрелищ в природе. В Северной Норвегии на островах Шпицберген можно наблюдать лучшие виды танцующих огней. Идеальное время для этого — с поздней осени до ранней весны.

Тюльпановые поля, Нидерланды

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Приезжать в Лиссе, общину в провинции Южная Голландия, расположенную на западе Нидерландов, нужно в период с начала марта до конца августа, когда все вокруг утопает в ярком цветении тюльпанных полей.

Розовый пляж, Багамы

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Остров Харбор является одним из самых удивительных мест Багамских островов. Необыкновенный цвет его песок приобретает из-за присутствия крошечных частиц раковин фораминифер. Это одноклеточные организмы, обитающие на нижней части рифов, под камнями и в пещерах прибрежного дна океана.

Остров Врангеля, Россия

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На чукотском языке это место называется «остров белых медведей». Сейчас на острове находится одноименный заповедник, включенный в состав всемирного наследия ЮНЕСКО.

Синтра, Португалия

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Синтра — это старинный португальский город, расположенный в 23 километрах северо-западнее Лиссабона. Он знаменит изобилием экзотических парков, вековых лесов, замков, дворцов, монастырей, на протяжении многих лет привлекающих в Синтру туристов.
Затерянные города, которые до сих пор никто не может найти
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Новости путешествий , ЮНЕСКО
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