Вы удивитесь, когда узнаете, как живут шведы на самом деле

Шведы построили социализм

Это в свое время отмечал сам Никита Сергеевич Хрущев. Отмечал с сожалением, потому что шведам это удалось сделать без революций, войн и экспроприаций. Здесь для всех бесплатное образование (среднее и высшее), медицинское обслуживание, достаточно высокие пособия на детей и по безработице и масса других привилегий, которые граждане получают от государства. Но и налоги здесь, на наш взгляд, заоблачные. Минимально — 40%. А с определенной суммы он становится прогрессирующим. И иногда выгоднее получать более низкую зарплату, так как при существующем налоге на руки выйдет больше. Правда, в стране высокий процент безработицы, и получить должность кассира в супермаркете здесь — уже большая удача. Размер пособия по безработице зависит от многих факторов, прежде всего, от тех отчислений, которые делал работник на протяжении жизни. Но есть и социальное пособие. На него вполне можно прожить, только вот оно связано с массой ограничений. Человек, получающий его, например, не имеет права иметь счет в банке, владеть автомобилем, совершать поездки за границу и т. д.

Особое отношение к детям

Это не только высокие пособия на детей до 16 лет (сейчас они составляют 1 250 шведских крон в месяц на одного ребенка, на двух и более детей предусмотрены дополнительные доплаты), оплачиваемый отпуск после рождения ребенка (он длится чуть больше года, что для европейской страны достаточно много), дотации на детский сад. Это еще и всестороннее привлечение пап к процессу воспитания. Естественно, на законодательном уровне. Шведы считают, что ребенку должны уделять внимание оба родителя, а поэтому отцов отправляют в трехмесячный декретный отпуск, и никакие уверения в трудоголизме тут не помогут. Именно так шведы понимают отцовский долг. Более того, каждый шведский ребенок защищен в своих правах законодательно. Даже если он появился на свет в незарегистрированном браке, здесь его называют «самбу», он имеет все права на алименты или наследство от обоих родителей.

Шведы ненавидят выяснять отношения

Ссоры, споры, разговор на повышенных тонах — все это не в характере шведов. Они терпеть не могут двусмысленные, а тем более конфликтные ситуации. На вопрос: «Как дела?» тут принято отвечать «Ок» и никак по-другому. В противном случае они реально впадают в ступор.

Моя подруга, которая живет в Швеции уже много лет, рассказывала такую историю. Случился у нее приступ аппендицита, и ее быстренько уложили в инфекционное отделение. Понятно, лежит она в палате и корчится от боли, а тут заходят два чистеньких шведских врача и спрашивают, как она себя чувствует. «Ну, сейчас не очень хорошо», — честно отвечает она. Врачи смотрят на нее круглыми глазам и выдают сакраментальную фразу: «ПОЧЕМУ не очень хорошо?».

Все спорные или непонятные ситуации шведы решают при помощи третьих лиц, и чаще всего этим третьим лицом становится полиция. Нашему русскому менталитету, привыкшему жить по принципу «сами разберемся», этого никогда не понять. Как и тех ничтожных причин, по которым шведы звонят в полицию.

Муж все той же подруги как-то перепутал парковочные места и поставил свою машину на место соседа. И, честно говоря, немудрено: парковка у их дома — это просто длинный ряд разметки без каких-либо дополнительных меток. Что сделал бы русский человек, увидев, что машина, которая уже год паркуется слева от тебя, стоит на твоем месте? Наверное, поставил бы свою на ее место. Ну на крайний случай записку бы оставил под дворниками. Швед — НЕТ! По вызову приехала полиция, был составлен протокол и выписан немаленький такой штраф. Ну да, мы тоже уважаем порядок и собственность, но не до абсурда же!

Попросите — и вам помогут

Уступить место пожилому человеку в транспорте, помочь женщине справиться с тяжелым чемоданом, усадить чужого ребенка себе на колени в переполненном автобусе — это абсолютно российская история, в Швеции вы такого не увидите. И вовсе не потому, что шведы плохо воспитаны или не уважают старших. Напротив. Но они уважают личность и ваши права. Ведь что происходит, когда, к примеру, мужчина помогает хрупкой девушке закинуть объемную сумку на багажную полку? Он демонстрирует — о ужас! — свое физическое превосходство. И тут это могут расценить как сексизм. Ну вот так, прям с пол-оборота. А потому шведы, грубо говоря, пытаются не нарываться. Но если вы вежливо попросите о помощи, вам никогда не откажут. Честное слово, они берутся выполнять просьбу с таким рвением, что нет сомнений — им приятно помочь ближнему.

Скандинавия — страна аллергиков, но мигранты это исправляют

Аллергия — заболевание благополучных людей. Любой врач вам скажет, что наша иммунная система устроена таким образом, что должна бороться с внешним врагом. А когда вы живете в практически стерильных условиях, ей ничего не остается делать, как атаковать собственный организм. Долгое время Швеция и была такой «стерильной страной», где всячески охранялись права аллергиков, коих здесь миллионы. И еще лет 15 назад была возможна история, которая случилась с другой моей знакомой. По русской привычке дама с утра приняла душ, помазала подмышки дезодорантом, попшикалась духами, а потом эдаким ароматным облачком села в поезд, чтобы ехать в соседний город. Но ехала она ровно до первой проверки билетов. Ее выдворили из поезда со словами: «Мадам, в нашей стране столько аллергиков, что вы не можете думать только о себе». Наверное, шведы с тоской вспоминают те времена, потому что хлынувшие в страну мигранты внесли существенный вклад в дело заботы о здоровье нации. Здесь стало существенно грязнее, появились всевозможные кожные заболевания, а перспективой подцепить в транспорте вшей уже никого не удивишь.

Особое отношение к алкоголю

Если мы склонны раздумывать, как провести выходные, то для шведов этой дилеммы не существует. Вечер пятницы и суббота созданы для того, чтобы… хорошенько выпить. И хотя цены на алкоголь в этой стране нам кажутся заоблачными, никого это не останавливает. Потому что есть способы сэкономить. Например, отправиться в соседнюю Данию, где нет государственной монополии на алкоголь, а поэтому цены существенно ниже. Путь на пароме занимает всего 15 минут, а там уже все готово для встречи дорогих гостей. В пятницу сотрудники датских винных магазинов просто выставляют ящики с бутылками у входа — для шведов. Да-да, покупается не одна-две бутылки, а ящик. Впрочем, сходить на берег необязательно. Поскольку паром курсирует между двумя странами, на нем есть зона беспошлинной торговли, в которой с полок сметается все, что звенит и булькает. Еще один приятный способ скрасить вечерок — отправиться в путешествие на пароме, который ходит между Стокгольмом и Хельсинки. Зависнуть тут в баре или казино на всю ночь — в порядке вещей.

Швеция — страна долгожителей

Качественное медицинское обслуживание, прекрасная экология, высокие пенсии — все это подстегивает шведов жить как можно дольше. Людей преклонного возраста здесь достаточно много, и они весьма активны. И это прекрасно, хотя иногда именно по этой причине случаются казусы. Несколько лет назад в стране участились случаи ДТП с выездом на полосу встречного движения. И все как один они были с участием людей пенсионеров. В чем причина? Их две. В Швеции, в отличие от России, водителям не нужно периодически проходить медицинское освидетельствование — то есть права получают один раз и на всю жизнь. Свои удостоверения водители, по вине которых происходили ДТП, получали в 60-х годах прошлого века, когда движение в Швеции было левосторонним. Увы, склероз не щадит никого. И, сев за руль, эти старички отправились по траектории своей юности.