Каждый под угрозой смерти: что губит пассажиров самолетов

В среду, 9 октября, самолет авиакомпании «Сибирь» , на борту которого находились 142 пассажира, совершил вынужденную посадку в аэропорту Омска из-за смерти пассажира. Об этом сообщает Западно-Сибирское Следственное управление СК на транспорте.

По информации ведомства, лайнер следовал рейсом Красноярск — Москва. Сразу после посадки к трапу был направлен реанимобиль, который должен был доставить 50-летнего мужчину в ближайшую больницу. Однако он скончался еще до приезда медиков.

«Прибывшим к борту воздушного судна экипажем скорой медицинской помощи была констатирована смерть пассажира. Предварительной причиной смерти стало сердечное заболевание», — сообщили в СК.

Как сообщают очевидцы, скончавшийся мужчина летел вместе с сыном и другими родственниками. При этом недомогание он почувствовал еще до перелета, но все же решил отправиться в путешествие.

«Он умер, не долетев до Омска. Оказалось, что на борту был медик, возможно, даже врач. Он проводил все время до посадки реанимационные действия, но это не помогло», — рассказал главврач омской станции скорой помощи Максим Стуканов местному изданию NGS55.RU.

В начале октября еще одна проверка по факту смерти пассажира на борту самолета была возбуждена в СК Волгоградской области. По информации регионального ведомства, 3 октября младенец, которого везли самолетом из Грозного в Москву, был доставлен в одну из больниц Волгограда в состоянии клинической смерти. Несмотря на усилия врачей, спасти ребенка не удалось.

«По предварительным данным, ребенок страдал врожденным заболеванием сердца. По пути следования Москва — Грозный на борту воздушного судна ему стало плохо. Самолет совершил экстренную посадку в аэропорту «Гумрак» города Волгограда», — сообщало СУ СК по Волгоградской области.

Как пояснили в комитете здравоохранения Волгоградской области, девочку с диагнозом «выраженная гипоплазия аортального клапана, хроническая сердечная и белковая недостаточность» планировали доставить в столицу на лечение.

В полете она находилась под капельницей, ее сопровождал врач-реаниматолог. Однако уже через час после вылета состояние ребенка резко ухудшилось.

За непродолжительное время перелета медик несколько раз зафиксировал у нее клиническую смерть: при этом каждый раз ему удавалось вернуть младенца к жизни. Однако после очередной остановки сердца девочка так и не пришла в себя.

Ранее, 25 сентября, экстренную посадку в связи со смертью пассажира совершил лайнер, следовавший из Владивостока в Москву. Решение об остановке в международном аэропорту Стригино в Нижнем Новгороде было принято командиром судна после того, как 63-летний мужчина резко почувствовал недомогание.

«На момент восхождения реанимации на борт пассажир скончался. Предварительная причина смерти — остановка сердца», — сообщили РИА «Новости» в транспортной прокуратуре.

20 сентября еще один россиянин скончался на борту лайнера авиакомпании Privilege Style, летевшего из испанской Сарагосы в Санкт-Петербург. По данным агентства BNS, мужчине стало плохо во время полета. Экипаж незамедлительно принял решение посадить воздушное судно, чтобы доставить на борт медиков. Спасти пассажира не успели — он скончался.

В начале сентября 50-летний россиянин также умер на борту самолета Airbus A-321 авиакомпании Nord Wind. Рейс должен был доставить пассажиров в Волгоград из Антальи, однако уже через час полета командир был вынужден запросить посадку в ближайшем аэропорту, чтобы оказать помощь пассажиру — борт приняла Анкара. Информации о причинах смерти пассажира опубликовано не было.

Как отмечают специалисты, любой перелет представляет определенный риск для организма человека из-за малой подвижности в течение продолжительного времени, пониженной влажности воздуха и смены привычного атмосферного давления. При этом под особым ударом оказываются люди, страдающие заболеваниями сердечно-сосудистой системы, сообщил «Газете.Ru» врач-терапевт общей практики Юрий Новороссов.

«Пассажирам становится плохо во время полета при наличии гипертонической болезни. Под влиянием факторов полета — как минимум перемены давления — у таких людей может возникнуть гипертонический криз, оторваться тромб или даже случиться инсульт, который ведет к мгновенной смерти. В основном это сердечно-сосудистые патологии. Люди вообще должны четко понимать, кому можно летать на самолете, а кому нельзя. Для этого перед вылетом обязательно нужно проконсультироваться со специалистом», — отметил собеседник издания.

По словам эксперта, запретить полет врачи могут тем, кто страдает от высокого внутричерепного давления, заболеваний дыхательных путей, тромбоза глубоких вен ног и повреждений среднего или внутреннего уха. Кроме того, серьезным противопоказанием являются недавно пережитые инсульты и инфаркты, а также психиатрические заболевания. В таких случаях полеты лучше не рассматривать ни при каких условиях, так как риск летального исхода слишком велик.

«Чаще всего умирают немолодые люди, которые ранее уже пережили инсульт или инфаркт. Или же те, кто имеет врожденные патологии. Существенным фактором может послужить и боязнь полетов — в таком случае человек при перелете испытывает сильный стресс, в состоянии которого может обостриться любое заболевание. Даже обычная простуда может превратиться в причину для резкого ухудшения состояния», — рассказал Новороссов.

Как отметил врач, дополнительных консультаций с медиками непосредственно перед вылетом требуют и сахарный диабет, проблемы со свертываемостью крови и прочие хронические состояния жизненно важных органов. При этом рассчитывать на то, что во время полета пассажиру будет оказана полноценная медицинская помощь, точно не стоит.

«Первейшую медицинскую помощь должны оказывать бортпроводники. Тем не менее никакой действенной помощи, кроме как дать таблетку и воды, они не смогут. Спасти ситуацию может только случайно оказавшийся на борту специалист — в противном случае остается дожидаться экстренной посадки», — заключил собеседник «Газеты.Ru».

Кончина пассажира на борту самолета — беда для его родных и стресс для пассажиров. В подобной ситуации у каждого авиаперевозчика имеются свои правила поведения.

Так, авиакомпания Singapore Airlines ранее использовала аэробусы со специальным отделением для хранения трупов. Другие перевозчики иногда помещали скончавшегося пассажира пассажира в туалет, однако с 2014 года эта мера считается недопустимой, так как непристегнутое тело может повредиться во время посадки.

Теперь умерших на борту самолета пассажиров чаще всего относят на незанятые ряды или в первый класс, где расстояние между сидениями больше. Однако в случае, если свободных мест в самолете нет, покойного оставляют на своем месте, пристегнув ремнями безопасности и полностью накрыв пледом.