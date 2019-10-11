Как убедиться, что самолет безопасен

Как правильно осмотреть снаружи самолет, чтобы чувствовать себя в безопасности

Пилот британской авиакомпании Virgin Atlantic объяснил, какие места снаружи самолета нужно проверять каждый раз, чтобы убедиться в безопасности предстоящего рейса. На некоторые пункты могут обратить внимание перед посадкой и сами пассажиры, сообщает The Sun.

Британский пилот объяснил: перед полетом всегда проводится «обход», который позволяет убедиться в готовности самолета к выполнению рейса. Первое проверяемое место находится под левым крылом. Его визуально анализируют на предмет замерзания. Специалист отметил, что если удается прочитать надпись «521 DB» на нижней стороне крыла, то проблем с обледенением нет.

Дальше необходимо проверить двигатели. В частности, убедиться в отсутствии вмятин, царапин и утечек жидкости на закрытых заглушках— люках. Обследовать необходимо и зубчатую рейку ​​ на внешней стороне крышки двигателя, которая выглядит как крыло меньшего размера. Они предназначены для направления воздушного потока через крыло во время взлета.

Другая обследуемая часть — шасси. Они должны быть чистыми и не также иметь следов утечки жидкости. Кроме того, всегда проверяется небольшая проволока в одной из шин, которая служит индикатором, показывающим износ протектора и количество выполненных торможений. Хвост самолета также должен быть визуально проверен и не иметь каких-либо потеков и повреждений. На герметичность проверяется и нижняя часть корпуса самолета, так как именно там находится сервисный люк туалета.

Среди обследуемых частей самолета — и правое крыло, а именно зеленая точка в небольшом окне, которая сигнализирует о заправке дополнительной системы кислородного бака. И в заключении пилоты осматривают носовую часть лайнера и в целом его экстерьер.