Египту хорошо и без российских туристов

Согласно подсчётам Египетского Центрального банка, за 2018-2019 финансовый год страна заработала на туризме 12,6 млрд долларов. Это самый высокий показатель в истории Египта. Предыдущий рекорд был установлен аж 9 лет назад и составил 12,5 млрд долларов. Примечательно, что нынешние показатели были достигнуты без помощи российских долларов.

В Минтуризма Египта такие успехи связали со «структурными изменениями, происходящими в секторе». Однако многие сторонние наблюдатели довольно скептически относятся к озвученным цифрам. Дело в том, что еще в прошлом году местные власти закрыли от посторонних глаз официальную статистику въездного туризма. Поэтому рекорда вовсе может и не быть, а заявления о росте доходов являются лишь PR-ходом накануне зимнего сезона, призванного доказать стабильность туристической отрасли страны.

Напомним, после революции 2011 года в Египте произошло резкое снижение доходов от туристического сектора. К 2013 году сегмент приносил лишь 5,9 млрд долларов. Теракт на борту российского самолета в 2015 году и последовавший за этим запрет авиасообщения с нашей страной усугубил сложившуюся ситуацию. Падение прибыли продолжилось и в 2016 году, когда Египет заработал на отдыхающих лишь 5 млрд долларов. Рост доходов от сектора начался только в 2017 году. Прошлогодняя официальная статистика египетских властей гласит о получении 11,6 млрд долларов. Однако закрытые данные по количеству туристов не позволяют подтвердить или опровергнуть такие показатели.

Тем временем россияне по-прежнему не могут напрямую добраться до египетских курортов. Запрет на выполнение рейсов продолжает действовать уже на протяжении 4 лет. И пока что очевидных изменений в этом вопросе не наблюдается. Некоторые эксперты отмечают, что тема возобновления чартеров в Египет может подняться накануне саммита «Россия — Африка», который пройдет в Сочи в конце октября.