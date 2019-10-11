Вы влюбитесь в Индию или возненавидите ее навсегда

Почему вы влюбитесь в Индию с первого взгляда или возненавидите ее навсегда

Индия никого не оставляет равнодушным. Туристы, вернувшиеся отсюда, либо переполнены восторгами, либо полны отвращения. Разумеется, много зависит от взгляда — увидите ли вы здесь великую историю, философию, архитектуру и ни с чем не сравнимую витальность ее жителей или же оборотную сторону медали: нищету, грязь и хаос. Да, «Невероятная Индия» — сериал не для всех. Поэтому будьте готовы столкнуться с тем, что способно вас по-настоящему шокировать.

Интровертам здесь не место

В Индии живет примерно 1,4 млрд человек. Для европейца это ошеломляющая цифра. И где бы вы ни очутились, вам постоянно будет казаться, что весь этот миллиард человек сгруппировался вокруг вас. И ладно бы они просто находились рядом, так не же — они будут постоянно заговаривать с вами, предлагать свой товар, услуги фотографа, модели или экскурсовода (за деньги, разумеется), обниматься и дотрагиваться до вас, называя вас своим лучшим другом. Если вы человек не слишком общительный, это может, мягко говоря, раздражать.

Зато экстраверты с восторгом отмечают удивительную доброжелательность народа Индии. Умение радоваться жизни, несмотря на тяжелые условия, демонстрировать радушие и интерес не может не вызвать восхищения. Здесь в порядке вещей постучаться в любой дом, если у вас проблемы, и вам окажут помощь. Если повезет, и вы зайдете в гости в дом индийца, вас поразит его гостеприимство. Каким бы ни был достаток семьи, хозяева будут внимательно следить за тем, чтобы вы съели в два раза больше, чем способен вместить ваш желудок. А потом принесут десерт.

Вас могут шокировать многие вещи

Здесь много нищих, попрошаек и калек (часто это три в одном), которые будут демонстрировать вам свои язвы и увечья, чтобы выпросить подаяние. Попрошайничеством эти люди занимаются профессионально, и иногда складывается впечатление, что они, прости господи, специально наносят себе вред.

Огромная часть населения, хоть и не являются бездомными, живут в домах без канализации и водопровода. Поэтому не удивляйтесь, если заметите людей, справляющих естественные надобности под открытым небом. А принять ванну в ближайшей реке — вообще обычное дело. Для женщин здесь даже продаются специальные длинные рубашки — для водных процедур.

Индия занимает первое место в мире по смертности. Когда вы окажетесь на перекрестке в Дели или Мумбаи, быстро поймете, почему. Движение здесь не только интенсивное, но и абсолютно хаотичное, а регулирование отсутствует напрочь. Чудо, как они умудряются маневрировать в потоке машин, мотоциклов, автобусов, рикш, животных и пешеходов. И ДТП со смертельным исходом в Индии — явление нередкое. А увидев, насколько переполнены автобусы, поймете, почему люди в них задыхаются — в прямом смысле этого слова.

Впрочем, задохнуться здесь можно не только в автобусе, но и на улице. Смог от выхлопных газов в Мумбаи настолько невыносим, что один день пребывания в городе приравнивают к пяти пачкам выкуренных сигарет.

И, конечно, надо обладать железными нервами, чтобы списать все это на экзотику.

Делийский живот

Именно так иностранцы называют проблемы с желудком, которые возникают здесь и у европейцев, и у американцев. Да, на каждом углу огромное количество экзотических фруктов, свежайших морепродуктов, которые стоят копейки, индийских специй и пряностей… А как соблазнительно пахнут ими вкуснейшие блюда. Но и проблем после их употребления — хоть отбавляй.

Прежде всего, помните, что водопроводная вода не предназначена для питья. Даже если вы ее вскипятите. А поэтому запасайтесь бутилированной водой и покупайте ее только в проверенных супермаркетах. Кстати, на всякий случай убедитесь в герметичности крышки (есть умельцы, которые разливают воду в бутылки из соседнего водопровода, а потом продают ее как бутилированную). Эту воду нужно использовать, когда чистите зубы и моете фрукты. Именно поэтому есть фрукты в ресторане или отеле стоит с осторожностью — зачастую их моют именно водопроводной водой.

Фаст-фуд на улице или рынке — увы, тоже не самая хорошая идея. Специалисты-теоретики утверждают, что если продукт подвергся термической обработке, то можно ничего не опасаться. А обилие специй в блюдах — как раз для того, чтобы убить все болезнетворные бактерии и микробы. Надеемся, что это именно так. Но иногда аллергические реакции или проблемы с желудком вызывают именно специи. Если вы привыкли к европейской кухне, лучше поискать соответствующий ресторан.

Торговля как искусство

Говорят, индийцы были первыми людьми на земле, освоившими торговлю. Похоже на правду, ведь в Индии торговля — это не ремесло, а настоящее искусство. Иногда — несколько навязчивое. Отделаться от торговца, который во что бы то ни стало хочет всучить вам свой товар, непросто. На ваше категоричное «нет» он обязательно спросит: «А почему?». И тут главное не завязать диалог и не начать объяснять «почему». А вот если вы выступаете в роли зрителя, то можете получить массу удовольствия. Наблюдать за тем, как индийцы осуществляют сделку — это все равно, что побывать в театре. Перед этими виртуозами меркнет все: арифметика, доводы разума, логика. Возьмите с собой местного индийца в следующий поход по рынкам и магазинам, и вы сэкономите больше, чем за весь год!

Танцы по любому поводу

Если собрать все крупные праздничные фестивали в мире, их все равно окажется меньше тех, что отмечают в Индии! Индийцы обожают праздники. Есть среди них и всемирно известные. На фестиваль огней Дивали, который проходит в конце октября–начале ноября, съезжаются туристы со всего мира. Великолепный праздник, который длится целых пять дней и символизирует победу света над силами тьмы — настоящая феерия огня. Холи — это своеобразный весенний Новый год. Люди посыпают друг друга цветным порошком, обливают водой и танцуют до утра. Во время него принято пить особый напиток — бханг, который только добавляет веселья, поскольку содержит каннабиноиды.

Но самое удивительное, что индийцы готовы веселиться не только во время праздничных дней, но и в минуты траура. Погребальная церемония здесь — это шествие с цветами, песнями и танцами. И для нас, европейцев, это немного шокирующее зрелище. Прощание с усопшим для них — ритуал, в котором отсутствует скорбь, ведь, согласно религии, череда перерождений бесконечна. А смерть — всего лишь переход в новое качество.

Они великие философы

Часто говорят, что крупнейшая в Индии религия — индуизм — не столько религия, сколько философия. И, согласно традиции, индийцы более чем восприимчивы и терпимы к любой точке зрения. На протяжении тысячелетий на этой земле рядом жили мусульмане, христиане, буддисты… Поэтому, независимо от того, приверженцем какой религии или культуры вы являетесь, вы обязательно почувствуете себя в Индии как дома. И это, пожалуй, главная особенность, которая, уж точно, ни у кого не вызовет раздражения.