Стало известно, какой отдых выбирают русские туристы

Почти 40% российских туристов чередуют самостоятельные путешествия с пляжным отдыхом в отелях по системе «всё включено». Об этом пишет «ФедералПресс» со ссылкой на данные исследования.

Респонденты, отдыхающие только по системе «всё включено», преследуют основную цель — «вкусно поесть, выпить и полежать на пляже», чтобы всё организовали от и до: встреча в аэропорту, экскурсии с трансфером из отеля и русскоязычный персонал в гостинице.

Многие выбирают такой отдых ещё и потому, что не владеют иностранными языками. Остальные 40% опрошенных путешествуют только самостоятельно.