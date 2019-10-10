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Стало известно, какой отдых выбирают русские туристы 

Парламентская газета 11 часов назад
Стало известно, какой отдых выбирают русские
Фото: Парламентская газета
Почти 40% российских туристов чередуют самостоятельные путешествия с пляжным отдыхом в отелях по системе «всё включено». Об этом пишет «ФедералПресс» со ссылкой на данные исследования.
Респонденты, отдыхающие только по системе «всё включено», преследуют основную цель — «вкусно поесть, выпить и полежать на пляже», чтобы всё организовали от и до: встреча в аэропорту, экскурсии с трансфером из отеля и русскоязычный персонал в гостинице.
Многие выбирают такой отдых ещё и потому, что не владеют иностранными языками. Остальные 40% опрошенных путешествуют только самостоятельно.
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Новости путешествий , Все включено , ФедералПресс
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