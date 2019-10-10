Какие правила при выдаче шенгена появятся в 2020 году

«Рамблер» узнал, какие условия будут действовать в 2020 при получении длительных виз и как изменится стоимость обращения.

Длительность визы

В Новом Визовом Кодексе зафиксированы четкие рекомендации для тех, кто делает мультивизу. Вы сможете претендовать на годовой шенген в случае, если в вашем паспорте за последние два года были три краткосрочные визы. Если вы хотите получить визу на два года, то это реально при наличии одной годовой визы в течение последних двух лет. А если у вас уже была двухлетняя, и вы мечтаете о пятилетней, то у вас есть все шансы на нее. Но только в том случае, если вы соблюдали все правила использования предыдущей. Например, играет роль «правило первого въезда»: когда вы получали визу через определенную страну, она должна была стать либо страной первого въезда, либо страной, где вы за время существования визы провели больше всего дней.

Сроки подачи документов на визу

Раньше вы могли подать на шенген максимум за три месяца до предполагаемой поездки: теперь же срок увеличился до шести. Это полезно как вам, так и посольству. Вы сможете заранее спланировать отпуск и взять билеты по наиболее привлекательной цене, в то время как консульские службы смогут отрегулировать уровень своей загруженности. Минимальный срок подачи документов, к слову, не изменился: он по-прежнему равен 15ти дням до предполагаемой поездки. Заявления можно будет подавать и подписывать в электронном виде.

Стоимость визы