Развеяны популярные мифы об экономии на отдыхе

Как сообщает The Sun, появившаяся ранее информация о вторнике как лучшем дне для покупки авиабилетов не соответствует действительности. Раньше этот способ сэкономить действительно был актуальным, так как авиакомпании обновляли предложения по перелётам онлайн в понедельник, и во вторник турист могли приобрести билеты по выгодной цене. Теперь же обновления на сайтах бронирования проводятся каждый день, отмечают эксперты.

Издание также развенчало миф о возможности сэкономить при приобретении билетов туда и обратно. Нередко перелёты, совершённые двумя разными авиакомпаниями, обходятся дешевле. Эксперты заявили, что перелёты с пересадками не всегда дешевле прямых рейсов, так как у компаний сложные системы ценообразования, и точно определить, каким способом лететь выгоднее, сложно.

Раннее бронирование билетов далеко не всегда означает экономию средств. Представители сервиса бронирования FareCompare отмечают, что выгоднее всего бронировать билеты за три месяца до вылета. Покупая билеты раньше, путешественники могут потерять в деньгах, если попадут на средний тариф. По словам экспертов, самые дешёвые варианты перелётов вовсе не всегда предоставляют лоукостеры. При приобретении таких билетов эксперты рекомендуют изучить их цену с багажом, питанием и забронированным местом, в некоторых случаях она может равняться цене на перелёт у других компаний.

В октябре путешественники поделились лайфхаками дешевых путешествий. Наиболее эффективным из них оказался поиск билетов не только в город прибытия, но и в соседние населённые пункты.