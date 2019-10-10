Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Развеяны популярные мифы об экономии на отдыхе 

Версия + ещё 1 10 часов назад
Развеяны популярные мифы об экономии на отдыхе
Фото: Версия
Как сообщает The Sun, появившаяся ранее информация о вторнике как лучшем дне для покупки авиабилетов не соответствует действительности. Раньше этот способ сэкономить действительно был актуальным, так как авиакомпании обновляли предложения по перелётам онлайн в понедельник, и во вторник турист могли приобрести билеты по выгодной цене. Теперь же обновления на сайтах бронирования проводятся каждый день, отмечают эксперты.
Издание также развенчало миф о возможности сэкономить при приобретении билетов туда и обратно. Нередко перелёты, совершённые двумя разными авиакомпаниями, обходятся дешевле. Эксперты заявили, что перелёты с пересадками не всегда дешевле прямых рейсов, так как у компаний сложные системы ценообразования, и точно определить, каким способом лететь выгоднее, сложно.
Раннее бронирование билетов далеко не всегда означает экономию средств. Представители сервиса бронирования FareCompare отмечают, что выгоднее всего бронировать билеты за три месяца до вылета. Покупая билеты раньше, путешественники могут потерять в деньгах, если попадут на средний тариф. По словам экспертов, самые дешёвые варианты перелётов вовсе не всегда предоставляют лоукостеры. При приобретении таких билетов эксперты рекомендуют изучить их цену с багажом, питанием и забронированным местом, в некоторых случаях она может равняться цене на перелёт у других компаний.
В октябре путешественники поделились лайфхаками дешевых путешествий. Наиболее эффективным из них оказался поиск билетов не только в город прибытия, но и в соседние населённые пункты.
Самые странные вокзалы в мире
Версия: последние новости
Туристам из России предложили альтернативу отдыху в Турции Туристам из России предложили альтернативу отдыху в Турции На египетских курортах хотят запретить туристам кормить рыб На египетских курортах хотят запретить туристам кормить рыб Илон Маск под впечатлением - Бывалые туристы поделились лучшими лайфхаками для постояльцев гостиниц и восхитили даже создателя SpaceX Илон Маск под впечатлением - Бывалые туристы поделились лучшими лайфхаками для постояльцев гостиниц и восхитили даже создателя SpaceX
Комментарии
Новости путешествий
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
У самолетов Boeing обнаружили опасные трещины
У самолетов Boeing обнаружили опасные трещины
Стало известно, какой отдых выбирают русские
Стало известно, какой отдых выбирают русские
Какие правила выдачи шенгена появятся в 2020 году
Какие правила выдачи шенгена появятся в 2020 году9
Россияне рассказали, куда поедут в ноябре
Россияне рассказали, куда поедут в ноябре2
Как действовать при задержке или отмене рейса
Как действовать при задержке или отмене рейса
Видео
Затерянные города, которые все еще ищут
11:42
Затерянные города, которые все еще ищут
Новости путешествий
Россияне выберут самый «смешной» населенный пункт
00:37
Россияне выберут самый «смешной» населенный пункт
Новости путешествий
Самые необычные вокзалы в мире
10:44
Самые необычные вокзалы в мире
Новости путешествий
Уголки планеты, где гравитация действует странно
10:31
Уголки планеты, где гравитация действует странно
Новости путешествий
5 странных вещей, которые происходят с телом во время полета
03:10
5 странных вещей, которые происходят с телом во время полета
Новости путешествий
Чем опасно катание на пляжных «бананах»
03:29
Чем опасно катание на пляжных «бананах»
Новости путешествий
Названы самые переполненные туристами места в мире
00:40
Названы самые переполненные туристами места в мире
Новости путешествий
Саудовскую Аравию открыли для туристов
01:20
Саудовскую Аравию открыли для туристов
Новости путешествий
Почему русские разлюбили Черногорию
00:14
Почему русские разлюбили Черногорию
Новости путешествий
Самый короткий в мире перелет занимает 57 секунд
09:54
Самый короткий в мире перелет занимает 57 секунд
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение