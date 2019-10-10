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Все включено в счет: как туристов заставляют платить сотни евро за еду 

РИА Новости 3 часа назад
Все включено: как туристы платят сотни евро за еду
Фото: © Depositphotos / frantic00
Недавно счет на 430 евро за пасту, рыбу и воду в итальянском ресторане возмутил пользователей Сети. Японским туристкам, которым пришлось оплатить столь дорогой обед, еще повезло. В сентябре в Манчестере у австралийского блогера списали с карты 61 200 евро за пинту пива, а шаурма в уличном кафе в Иерусалиме обошлась отдыхающей в 2 500 евро. О том, как обманывают путешественников в ресторанах, почему обедать лучше там, где это делают местные, и кто поможет оспорить огромный счет, — в материале РИА Новости.
Пять килограммов рыбы на тарелке
"Два обеда за 430 евро, из напитков — только вода. Как часто вы едите вот так?" — удивились японские туристки счету в ресторане рядом с замком Святого Ангела у стен Ватикана.
Путешественницы не шиковали: две порции спагетти, два рыбных блюда и бутылка минеральной воды.
"Мы делаем все возможное, чтобы гости Рима чувствовали себя здесь как дома и считаем, что правоохранительные органы должны разобраться, обманули ли японских туристов", — прокомментировали ситуацию РИА Новости в римском отделении Итальянской федерации гидов и переводчиков Federagit.
Впрочем, это не единичный случай. В похожей ситуации оказались в Риме и другие туристы. Они заплатили за морепродукты сопоставимую сумму. Еда продавалась на вес, и, как уверяли рестораторы, в тарелку поместилось почти пять килограммов даров моря.
Весной посетителям еще одного ресторана у входа в музеи Ватикана выставили счет на сумму 81 евро за два гамбургера, три кофе и обслуживание. Другие города Италии не отстают от столицы. Зимой туристу из Тайваня во Флоренции пришлось заплатить 25 евро за шарик мороженого, а этим летом гость из Чили подал в суд на одно из венецианских кафе: за две бутылки воды и эспрессо он заплатил 42 евро.

Самое дорогое пиво в истории

Туристы попадают в аналогичные ситуации и в других странах. Так, на греческом острове Миконос за три салата "Цезарь", кальмара, пиво, воду и томатный сок американские путешественники отдали 836 евро.
Расплачиваясь безналом, можно также в мгновение ока лишиться ощутимой суммы: недавно в Старом городе Иерусалима с банковской карты туристки списали 10 100 шекелей (более 2 500 евро) за шаурму. Но это мелочь по сравнению с историей, произошедшей в отеле Манчестера с австралийцем Питером Лалором, ведущим блог о крикете и пиве. За бокал пенного напитка с его счета сняли 99 983 австралийских доллара (61 400 евро).
"Что-то заставило меня спросить: сколько я только что заплатил за пиво?" — пишет Питер. — Официантка проверила, прикрыла рот рукой, начала хихикать и сказала, что произошла ошибка и она ее исправит".
Менеджер отеля извинился и пообещал, что средства вернутся на счет в течение девяти дней.
Кстати, туристке в Иерусалиме также вернули деньги за шаурму, но, по ее словам, только после обращения в прессу.

Меню в рублях, оплата в евро

Бывший сотрудник израильского кафе рассказал о распространенной схеме обмана туристов:
"Меню нет, продавцы говорят, что тарелка шаурмы стоит 80 шекелей, но при безналичной оплате взимают деньги в евро или долларах".
Стандартный прием, который был распространен и в России: цена в меню указывается не за блюдо, а за 100 граммов, но эта информация пишется на странице мелким шрифтом или в чеке вес блюда завышается, причем довольно существенно.
Еще один способ мошенничества — два меню: одно подают, чтобы принять заказ, а второе, с более высокими ценами, приносят после того, как гости возмутятся суммой в чеке. Выход — оставлять на столике первый поданный экземпляр.
Меню в заведении может не оказаться вовсе.
"Персонал нечестен и отказывается предоставить ценник, — написал турист из США в отзыве о греческом ресторане. — Избегайте этого места".
Да и стоимость блюд может быть несоразмерной. Если указано, что бокал вина и основное блюдо — 15 евро, то есть обычная цена, мало кто подумает, что за бутылку воды придется заплатить еще десятку.

Вызывайте полицию!

"Условия оказания таких услуг должны быть публичными, это как цены в магазине, — объясняет адвокат Клуба защиты прав туристов Маргарита Еремеева. — Все упирается в то, насколько была доступна информация. Во многих кафе и в России, и за рубежом цены выставлены на улице, можно сразу понять, сколько придется заплатить. Если вас обманули, стоит вызвать полицию".
Например, в истории с шариком мороженого за 25 евро блюстителей порядка вызвал местный гид. В итоге обнаружилось, что магазин скрыл прайс-лист за прилавком, владельцев оштрафовали на две тысячи евро.

На террасе — дороже

Правила составления меню в разных странах свои. Например, в Италии принято брать плату за обслуживание, то есть в счет могут быть включены чаевые. Где-то стоимость блюд указана без НДС и других налогов, и итоговый счет оказывается примерно на 20 процентов выше.
В Испании перекус за столиком на террасе дороже, чем внутри кафе, а за барной стойкой — дешевле, чем за столом. Небольшие закуски или "комплименты" от ресторана где-то могут оказаться действительно подарками, а где-то их включают в счет. Этот момент лучше уточнить у официанта.

Обед без обмана

"Это не тенденция последних лет, такое было и в СССР, и в 1990-х в Вене меня предупреждали о мошенничестве в ресторанах, — рассказывает президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров. — Если в общепите жульничают сейчас, то это скорее редкость. Заведение, как правило, заинтересовано, чтобы не было обмана, но и посетители должны смотреть, что заказывают".
Опытные путешественники советуют есть там, где обедают местные жители. Так можно попробовать аутентичные блюда и сэкономить. Цены в таких кафе, как правило, ниже. Кроме того, не будет лишним почитать отзывы в интернете: у многих заведений, где туристам приносили астрономические счета, рейтинг на турсайтах оказывается чрезвычайно низким, а в комментариях гости жалуются на завышенные цены.
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Новости путешествий , Статьи , Игорь Бухаров , МВД , РИА Новости
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