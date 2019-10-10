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Как летать в бизнес-классе? Советы пассажирам, которые впервые оказались по ту сторону занавеса 

TURIZM.RU 6 часов назад
Как летать в бизнес-классе
Фото: TURIZM.RU
Впервые оказавшимся в бизнес-классе авиапассажирам дали советы, как правильно летать в роскоши и с роскошью. Об этом пишет Travel and Leisure.
Независимо от того, как пассажир очутился в бизнес-классе: ему оплатили билет, он его выиграл или воспользовался накопленными милями, важно максимально использовать эту редкую возможность, отмечает издание.
Чтобы не упустить ни одной привилегии премиум-класса, эксперты советуют обратить внимание на список предметов роскоши и услуг, которыми стоит непременно воспользоваться во время путешествия.
Во-первых, счастливчику напоминают о приоритетном прохождении формальностей в аэропорту и посадке в самолет.
Билет в бизнес-класс служит «золотым ключиком», открывающим двери в мир, где не существует очередей и томительных ожиданий.
Но ловить миллиметры и секунды, приезжая в аэропорт прямо к трапу, не стоит. Лучше приехать заранее, пройти все инстанции, а свободное время потратить на посещение бизнес-зала или, как его называют официально «зала повышенной комфортности». Там и кресла, и свежие газеты, и селедка под шубой, и даже напитки на любой вкус.
Чтоб не заснуть во время перелета и не пропустить самое интересное, лучше отдохнуть заранее. Иначе вы останетесь без прекрасного обеда — а это далеко не «курица, рыба или мясо» — не увидите премьеру фильма, расположившись в широченном удобном кресле, которое легким движением руки превращается в кровать, и не испытаете на себе многие другие удобства, которых нет и никогда не было в эконом-классе. Таким образом, еще один важный совет пассажиру: отправляться в полет слегка проголодавшимся.
На этом рекомендации не заканчиваются. Обязательно воспользуйтесь всеми предлагаемыми удобствами, которые включают в себя дорожный комплект с носками, затычками для ушей, высококачественными увлажняющими средствами и другими приятными мелочами. Обычно такой набор уже дожидается пассажира на его кресле при посадке.
Если в наборе не оказалось пижамы, ее необходимо попросить у бортпроводников — этот совет, если честно, актуален для каких-нибудь заморских авиакомпаний.
Наши пижам не выдают. Не бойтесь заказывать дополнительные закуски и пробуйте разные напитки во время полета. исследуйте различные отсеки вашего кресла, предназначенные для обуви, ноутбука и других личных вещей. Пассажир бизнес-класса также имеет полное право попросить стюардессу повесить его верхнюю одежду в гардероб на борту. Чтобы не мялась.
Не лишне заранее проанализировать все детали и возможности, сопровождающие перелет бизнес-классом. Например, авиакомпания Emirates предлагает в ряде случаев автомобиль с личным шофером, который бесплатно доставит пассажира в аэропорт или из аэропорта до конечного пункта назначения.
И заключительный совет — ни в коем случае не игнорируйте болтливого пассажира на соседнем кресле. Завязывайте знакомства с другим летящим в бизнес-классе и, кто знает, каким выгодным контрактом в итоге закончится ваше случайное путешествие.
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Новости путешествий , Emirates
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