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«Боинг, ты достал!», — теперь против компании ополчились сами пилоты 

TURIZM.RU 9 октября 2019
Против «Боинга» ополчились сами пилоты
Фото: TURIZM.RU
Пилоты начали подавать судебные иски против компании из-за денежных потерь, которые произошли по причине запрета полетов самолетов серии B-737max. Об этом пишет немецкий FVW.
Американскому авиастроителю Boeing угрожают новые правовые проблемы из-за запрета на полеты B-737max, наложенного после крушений двух самолетов данной серии. Очередной судебный иск против компании подал Союз пилотов крупнейшего лоукостера США Southwest Airlines.
По словам президента авиакомпании Джонатана Уикса, Boeing предоставил пилотам неверную информацию о пригодности самолетов B-737max. В результате действующего запрета Southwest Airlines отменила более 30 тысяч рейсов, что привело к финансовым потерям пилотов в размере 100 млн долларов. Добавим, что американский лоукостер имеет один из самых больших парков самолетов B-737max.
Примечательно, что еще в июне-месяце анонимный пилот одной из авиакомпаний США подал в суд на Boeing за «значительные потери дохода» и «серьезные эмоциональные и психические страдания».
Как отмечается в судебном документе, он был почти вынужден летать на B-737max и подвергать экипаж и пассажиров смертельной опасности. На данный момент судебные разбирательства с американским авиастроителем ведут многочисленные родственники и другие представители жертв двух катастроф B-737max, а также некоторые авиакомпании. Boeing обвиняется в пренебрежении безопасностью при запуске в эксплуатацию данной модели самолетов.
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Новости путешествий , Boeing
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