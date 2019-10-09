Раскрыты самые выгодные туры на море для россиян

Туроператоры составили рейтинг самых бюджетных пакетных туров на море на десять ночей с вылетом 1-3 ноября. Полный список опубликован на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР)

Согласно данным сети турагентств «1001 тур», интернет-магазина пакетных туров Onlinetours.ru и сервиса по поиску и бронированию туров Travelata.ru, самый выгодный отдых предлагают курорты Турции. Стоимость поездки в четырехзвездочный отель Z Hotels Side Town в Сиде от «Интуриста» составит 48,8 тысячи рублей. Отмечается, что в указанную цену включено проживание на двоих, перелет туда и обратно, трансфер и медицинская страховка.

На втором месте оказалось путешествие в Индию, которое предлагает «Библио-Глобус». Тур с проживанием в гостевом доме Sunshine Guesthouse на Северном Гоа будет стоить 54,8 тысячи рублей.

Третью позицию занял пакетный тур в отель Boutique Paradise в Таиланде от компании ПАКС за 66 тысяч, а четвертым по выгодности предложением оказалось путешествие от Pegas Touristik в Иорданию (отель Al Qidra Hotel & Suites Aqaba) за 70 тысяч рублей.

Замыкает топ-5 самых дешевых туров на море поездка на Шри-Ланку в пятизвездочную гостиницу Amari Galle Sri Lanka от Tui стоимостью примерно 70 тысяч рублей.