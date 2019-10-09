Россияне выберут самый «смешной» населенный пункт

Голосование за самое "веселое" название населенного пункта проводит сервис Туту.ру.

В конкурсе 10 раундов, по итогам каждого будут отобраны полуфиналисты. В конкурсе участвуют 10 субъектов РФ: Калужская, Тульская, Воронежская, Пензенская, Ульяновская, Нижегородская, и Кировская области, а также Республики Мордовия, Чувашия и Марий Эл.

Мошонки (Калужская область); Дача-Рог (Тульская область); Хренище (Воронежская область); Большой Чердак (Пензенская область); Васина Поляна (Республика Мордовия); Налейка (Ульяновская область); Чай-Поселок (Нижегородская область); Ишаки (Республика Чувашия); Мочалище (Республика Марий Эл); Лом-Комары (Кировская область). Проголосовать за самый "смешной" населенный пункт можно до 12 октября, итоги конкурса будут известны в конце ноября 2019 года. Сейчас десятка претендентов выглядит так:

Конкурс проходит при поддержке клуба "Моя планета".