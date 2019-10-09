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Россияне выберут самый «смешной» населенный пункт 

Рамблер 9 часов назад
Голосование за самое "веселое" название населенного пункта проводит сервис Туту.ру.
В конкурсе 10 раундов, по итогам каждого будут отобраны полуфиналисты. В конкурсе участвуют 10 субъектов РФ: Калужская, Тульская, Воронежская, Пензенская, Ульяновская, Нижегородская, и Кировская области, а также Республики Мордовия, Чувашия и Марий Эл.
Проголосовать за самый "смешной" населенный пункт можно до 12 октября, итоги конкурса будут известны в конце ноября 2019 года. Сейчас десятка претендентов выглядит так:
  1. Мошонки (Калужская область);
  2. Дача-Рог (Тульская область);
  3. Хренище (Воронежская область);
  4. Большой Чердак (Пензенская область);
  5. Васина Поляна (Республика Мордовия);
  6. Налейка (Ульяновская область);
  7. Чай-Поселок (Нижегородская область);
  8. Ишаки (Республика Чувашия);
  9. Мочалище (Республика Марий Эл);
  10. Лом-Комары (Кировская область).
Конкурс проходит при поддержке клуба "Моя планета".
Напомним, ранее "Рамблер" писал о том, в каких местах РФ люди чаще всего пропадают.
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