Для туристов в беде разработали приложение

Мобильное приложение разработали для туристов в сложной ситуации

"Турпомощь" разработала мобильное приложение для туристов, попавших в экстренную ситуацию за рубежом, сообщил журналистам глава ассоциации туроператоров по выездному туризму Александр Осауленко

По его словам, главная составляющая приложения — это заявка на эвакуацию. Туристу нужно указать имя, фамилию, местоположение, турагента и туроператора, и все данные автоматически синхронизируются с базой, передает "Интерфакс".

В приложении содержится база необходимых контактов, в частности, аэропортов, авиакомпаний, туроператоров, МЧС и других. Также сервис позволяет проверить турагента и насколько законно он продает путевку от определенного туроператора.

В будущем в приложении появится кнопка SOS, а также возможность совершить бесплатный звонок в ассоциацию.

Осауленко рассказал, что для пользователей смартфонов на базе операционной системы Android приложение станет доступно в ближайшие две недели. Дата релиза для iPhone пока не назначена, однако приложение в разработке.

Ранее сообщалось, что в начале 2020 года заработает специализированная электронная платформа для туристов Russpass с возможностью прокладывания маршрутов по Москве. В платформу будет внедрена функция оформления виз, что станет еще одним стимулом для притока туристов.