Российские путешественники стали получать паспорта туриста

Начало этой инициативе положено на маршруте "Серебряное ожерелье России", который объединяет Санкт-Петербург и десять регионов Северо-Западного Федерального Округа.

"Внутренние путешественники" по "Серебряному ожерелью России" с недавних пор могут получить паспорт туриста, пишут СМИ. Туристический маршрут проходит по северной столице и Ленинградской области, Вологодской, Новгородской, Псковской, Архангельской, Мурманской и Калининградской областям, Карелии, Республике Коми и Ненецкому автономному округу.

Вручение "паспортов туриста" организовано в Санкт-Петербурге и других городах проекта. Получить документ можно в туристско-информационных центрах.

По данным комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга, паспорт туриста — это подарочное издание, напоминающее важнейший документ гражданина России, но содержащее информацию, существенную для путешественников: о важнейших достопримечательностях регионов, красивейших местах, гостиницах, музеях, туристических фирмах и пр.

Полезная информация сочетается с элементами игры. В каждом новом регионе в паспорт ставится печать регионального туристско-информационного центра, а за это туристу дарят льготный билет в музеи и местный сувенир.