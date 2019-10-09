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Российские путешественники стали получать паспорта туриста 

Ревизор.ru 9 часов назад
Путешественники стали получать паспорта туриста
Фото: Ревизор.ru
Начало этой инициативе положено на маршруте "Серебряное ожерелье России", который объединяет Санкт-Петербург и десять регионов Северо-Западного Федерального Округа.
"Внутренние путешественники" по "Серебряному ожерелью России" с недавних пор могут получить паспорт туриста, пишут СМИ. Туристический маршрут проходит по северной столице и Ленинградской области, Вологодской, Новгородской, Псковской, Архангельской, Мурманской и Калининградской областям, Карелии, Республике Коми и Ненецкому автономному округу.
Вручение "паспортов туриста" организовано в Санкт-Петербурге и других городах проекта. Получить документ можно в туристско-информационных центрах.
По данным комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга, паспорт туриста — это подарочное издание, напоминающее важнейший документ гражданина России, но содержащее информацию, существенную для путешественников: о важнейших достопримечательностях регионов, красивейших местах, гостиницах, музеях, туристических фирмах и пр.
Полезная информация сочетается с элементами игры. В каждом новом регионе в паспорт ставится печать регионального туристско-информационного центра, а за это туристу дарят льготный билет в музеи и местный сувенир.
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