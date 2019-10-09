Ростуризм исключил из реестра еще 12 туроператоров 

9 октября на сайте Ростуризма опубликован приказ об исключении из Единого реестра туроператоров 12 компаний. Причина — непредставление сведений о наличии финансового обеспечения на новый срок.
Буквально месяц назад та же участь постигла еще 53 туроператора. Таким образом, с начала осени 65 компаний лишились права оказывать туристские услуги. По мнению генерального директора ООО СБ «КС Групп» Евгения Васильева, вряд ли эта цифра существенно изменится.
«Как правило, осенью исключения происходят реже — в силу того, что у меньшего количества туроператоров окончание договоров приходится на это время года. Пик исключений — середина весны и начало лета», — уточнил Васильев.
Несмотря на новые исключения, свою деятельность продолжают еще почти 4500 турфирм. Но и попавшие в опалу с большой долей вероятности в скором времени восстановятся.