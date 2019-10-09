Ростуризм исключил из реестра еще 12 туроператоров

9 октября на сайте Ростуризма опубликован приказ об исключении из Единого реестра туроператоров 12 компаний. Причина — непредставление сведений о наличии финансового обеспечения на новый срок.

Буквально месяц назад та же участь постигла еще 53 туроператора. Таким образом, с начала осени 65 компаний лишились права оказывать туристские услуги. По мнению генерального директора ООО СБ «КС Групп» Евгения Васильева , вряд ли эта цифра существенно изменится.

«Как правило, осенью исключения происходят реже — в силу того, что у меньшего количества туроператоров окончание договоров приходится на это время года. Пик исключений — середина весны и начало лета», — уточнил Васильев.

Несмотря на новые исключения, свою деятельность продолжают еще почти 4500 турфирм. Но и попавшие в опалу с большой долей вероятности в скором времени восстановятся.