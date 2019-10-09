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Раскрыты лайфхаки для дешевого путешествия 

Lenta.ru + ещё 2 11 часов назад
Раскрыты лайфхаки для дешевого путешествия
Фото: ТАСС
Самым эффективным способом экономить на путешествиях оказался поиск билетов не только в определенный город прибытия, но и по соседним направлениям. Об этом свидетельствуют результаты исследования онлайн-сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, поступившие в редакцию «Ленты.ру» в среду, 9 октября.
Всего в опросе принял участие 1271 человек. Их них 79 процентов успешно пользуются указанным лайфхаком. 69 процентов респондентов признались, что при выборе билета сравнивают цены на разные виды транспорта, а затем приобретают наиболее выгодный.
Еще один популярный способ экономии — оплату отеля сразу после бронирования, а не при заселении — назвали 65 процентов опрошенных. По их словам, так цены будут ниже, и, более того, можно выиграть за счет колебаний курса валюты.
Эксперты OneTwoTrip также привели несколько советов, которые помогут сделать поездку бюджетнее. Например, авиабилеты чаще всего выгодно покупать во вторник, поскольку в среду авиакомпании и агентства корректируют цены с учетом изменения курса валют, и, если он растет, билеты автоматически дорожают.
Специалисты также рекомендуют бронировать отели с бесплатной отменой и следить за ценой: как только она снижается, можно перебронировать дешевле.
Ранее в онлайн-сервисе по поиску авиабилетов Aviasales рассказали, что сэкономить на новогодних путешествиях можно при бронировании билетов в октябре. В этом месяце, например, можно максимально выгодно приобрести авиабилеты в Японию, заплатив за них в среднем 25 804 рубля (на 30 процентов дешевле, чем в ноябре). Кроме того, в ноябре на четверть подорожают билеты в Тунис, а в октябре они доступны в среднем за 31 172 рубля.
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Новости путешествий , Lenta.ru
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