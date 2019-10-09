Чем заняты стюардессы, когда приветствуют пассажиров

Чем на самом деле заняты стюардессы, когда приветствуют пассажиров

Разумеется, встретить каждого пассажира, будь их даже 500 человек, широкой улыбкой — прямая обязанность стюардесс, ведь именно с этого момента начинает формироваться впечатление об авиакомпании. Но, оказывается, у бортпроводников есть и другие, более серьезные, причины поздороваться с каждым. И они, наконец, решили рассказать нам о том, чем действительно заняты во время приветствия.

Полет на самолете — дело, чего уж греха таить, довольно рискованное, и от того, какие именно люди оказались в салоне, будет зависеть, как пройдет рейс. Выяснить это и входит в задачу стюардесс. Вы входите в самолет, а они практически сканируют вас. Так что же стюардессы узнают о нас в тот самый момент, когда говорят: «Добро пожаловать на борт!»?

Они оценивают физические возможности пассажиров

Если вы молодой мужчина в хорошей физической форме и производите впечатление спокойного и надежного человека, стюардесса обязательно отметит это и запомнит ваше место. Сделает она это для того, чтобы обратиться к вам, если во время полета понадобится утихомирить слишком нервного пассажира, закрыть тяжелые багажные полки или помочь ей другим способом. Кроме того, сильный человек в случае какой-либо аварии способен помочь стюардессе организовать процесс эвакуации быстрее и эффективнее. Именно поэтому вас могут попросить пересесть к аварийному выходу и покажут, как при необходимости открыть двери.

Они пытаются выяснить, есть ли на борту их коллеги

Во время посадки пассажиров стюардессы могут узнать, что на рейсе есть другие бортпроводники. В случае возникновения форс-мажора именно к этим людям они обратятся за помощью в первую очередь. Ведь коллеги четко знают, как вести себя в чрезвычайных ситуациях, оказывать первую помощь и работать в команде.

Выявить пьяных и неадекватных пассажиров

Многие из нас считают, что пара шотов в баре аэропорта — отличное средство снять стресс перед полетом. Ну и… немного увлекаются. Пьяный пассажир может доставить массу проблем бортпроводникам и другим пассажирам. Неадекватное поведение, скандалы, недовольство соседей, отвратительный запах — это лишь несколько причин, по которым он становится обузой во время полета. Более того, этот человек не окажет никакой помощи в случае крайней необходимости и даже может замедлить или заблокировать процесс эвакуации, подвергая опасности других.

Поэтому, если пассажир сильно пьян или находится в состоянии наркотического опьянения, стюардесса может отказать ему в посадке на борт самолета.

Распознать заболевшего пассажира

Никто не хочет подхватить грипп во время полета. Пассажиры остаются в закрытом пространстве на несколько часов, что позволяет очень легко заразиться вирусом, который быстро распространяется по салону из-за кондиционированного сухого воздуха. «Если вы выглядите бледным и нездоровым, кашляете и чихаете, вам может быть отказано в посадке», говорят стюардессы.

Помочь пассажирам, страдающим аэрофобией

Для бортпроводников важно знать, какие пассажиры боятся летать на самолетах. Выявить их достаточно просто. Они обычно нервничают, задают много вопросов о техническом состоянии лайнера или, напротив, зажаты, испытывают беспокойство и стараются «уйти в себя». Во время полета стюардессы будут уделять больше внимания этим людям, подбадривая и утешая их.

Выявить людей с физическими особенностями

Есть две причины, по которым важно определить людей с особыми физическими потребностями или ограниченными возможностями. Во-первых, согласно правилам, инвалиды не могут сидеть возле аварийных выходов, потому что они вряд ли смогут открыть тяжелую дверь в случае чрезвычайной ситуации. Более того, они могут заблокировать этот выход. Во-вторых, этим людям может понадобиться дополнительная помощь при эвакуации. Стюардессы следят за тем, чтобы такие пассажиры не были забыты в случае чрезвычайной ситуации.

Обратить внимание на людей с объемной ручной кладью

Обычно авиакомпании ограничивают вес ручной клади и за этим тщательно следят наземные службы. Но иногда случается, что пассажиру все-таки удается пронести на борт огромную сумку. И из-за этого сразу же начинают возникать проблемы. Во-первых, достаточно сложно найти в самолете место для такого багажа. Во-вторых, даже если его удастся разместить на багажной полке, большая сумка может выпасть и травмировать пассажиров во время сильной турбулентности. Вот почему бортпроводникам необходимо как можно скорее принять к сведению такой багаж, чтобы быстро решить эту проблему. Ведь иногда это может стать причиной задержки рейса. Кроме того, стюардессы должны убедиться, что багаж лежит на предназначенных для него местах, ведь часто пассажиры стараются оставить его рядом с собой.