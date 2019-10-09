В МЧС рассказали, как спастись заблудившимся в лесу

Заблудившись в лесу, старайтесь не заходить на звериные тропы и вглубь незнакомой местности, потому что там можно встретить опасных зверей. Не следует также посещать болотистые участки леса, рекомендовали в МЧС России

Спасатели отметили, что в лесу самое главное — не терять самообладание. Заблудившись, не нужно паниковать и двигаться дальше: следует присесть, успокоиться и сориентироваться на местности. Можно развести костер, так как дым, возможно, привлечет внимание людей.

Если сотовый телефон остается в Сети, нужно сразу же позвонить спасателям на «01» или «112», а также родным. При отсутствии связи движение лучше не продолжать, особенно в темное время суток. Для ночевки следует найти сухое возвышенное место.

В лесу желательно не питаться незнакомыми дикоросами, а лучше пить одну воду. Важно помнить, что без еды человек может прожить до 30 дней, а без воды всего неделю. Добыть питьевую воду можно, наполнив пластиковую бутылку из реки или ручья, затем поместив ее в костер. Бутылка не расплавится до тех пор, пока в ней есть вода.