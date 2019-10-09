Какие сюрпризы готовит туристам Амстердам в 2020 году

С 1 января 2020 года в Амстердаме вновь повысят туристический налог. В результате голландская столица станет Number One городом Европы с самым высоким сбором за ночевку. Об этом пишет The Points Guy.

Итак, в Амстердаме начнут взимать фиксированную плату в размере 3 евро за ночь в отеле. Данный сбор власти города вводят в дополнение к существующему гостиничному налогу в размере 7% за номер. Примечательно, что в 2019 году этот процент также был повышен. В 2018 году туристы платили за ночь 6% от стоимости проживания.

Не поможет гостям города и проживание в объектах Airbnb. Туристам, забронировавшим жилье на этом популярном сайте, с 1 января придется платить налог в размере 10% за ночь. Даже ночевка в кемпинге ударит по кошельку путешественников, которых вынудят выкладывать за ночевку дополнительную плату в 1 евро за ночь.

Таким образом, в 2020 году туристы, которые проводят неделю в отеле стоимостью 100 евро в сутки, в конечном итоге будут платить дополнительные налоги на сумму, почти равную стоимости дополнительной ночи. По словам директора по политике Европейской туристической ассоциации Тима Фэйрхерста, новые туристические сборы, вероятно, сделают Амстердам городом с самым высоким налогом за ночь пребывания в Европе.

Столица Нидерландов уже давно борется с проблемой чрезмерного туризма. Согласно статистике, в пределах города живет менее 900 000 человек, в то время как количество посетителей за год превышает это число более чем на 2 000%. В течение нескольких лет Амстердам неоднократно избавлялся от различных атрибутов индустрии туризма, включая пивные велосипедные туры и туры по его известному району красных фонарей, в то же время вводя более строгие и более дорогостоящие ограничения на многие формы краткосрочного жилья. В 2018 году в городе был снят знаменитый знак «Я люблю Амстердам» из-за жалоб местных жителей, которые не могли пройти мимо толп туристов, делающих на его фоне селфи.

На прошлой неделе стало известно о намерении властей Нидерландов изменить свой международный имидж и полностью отказаться от названия Голландия. В планах проведение национального ребрендинга, одним из главных пунктов которого станет продвижение настоящего названия страны. В частности, она не будет упоминаться как Голландия на популярном песенном конкурсе «Евровидение», который пройдет в Роттердаме в мае следующего года, и во время Олимпийских игр в Токио в 2020 году. Национальная футбольная команда на всех международных соревнованиях также теперь будет называться исключительно «сборная Нидерландов».