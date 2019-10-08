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Турецкий Бодрум затопили ливни 

Мир24 5 часов назад
Курорт под водой. Турецкий Бодрум затопили ливни. Почти тропический шторм обрушился на город, передает телеканал «МИР 24». Движение парализовано, многие дороги пришлось закрыть. Муниципальные службы продолжают расчищать забитые сливные колодцы на улицах и откачивать воду из домов. Затопленными оказались и пятизвездочные отели. Владельцам пришлось перевозить своих клиентов в другие гостиницы.
Власти просят жителей и туристов сохранять спокойствие и не пользоваться транспортными средствами.
Накануне в Черноморском регионе Турции произошли оползни, наводнения и смерч, вызванные ливневыми дождями. В эпицентре оказались провинции Ризэ, Артвин и Трабзон.
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