5 фактов о чудесном «крае голубых вершин» — поселке Коктебель

На юго-востоке Крыма находится небольшой, но очень красивый приморский поселок Коктебель. Это сказочное место как будто создано для поэм и преданий, мифов и легенд. Поэтому его и называют так поэтично «Кок-тепе-эль» — «Край голубых вершин». Корреспонденты информационного агентства «Экспресс-Новости» выбрали пять самых интересных фактов об этом необычном месте. Приготовьтесь узнать много нового!

1. Расположен Коктебель у подножия древнего потухшего вулкана Карадаг. Именно необычное географическое положение и определяет уникальность здешнего микроклимата. В Коктебеле чудесным образом соединились пряные запахи степных трав, чистый горный воздух и ласковые воды Черного моря.

2. Почти до конца 19 века о Коктебельской долине знали лишь геологи и немногие путешественники, которым довелось побывать в восточном Крыму. В те времена долина принадлежала профессору Эдуарду Андреевичу Юнге. Вскоре он задумал превратить засушливую и дикую Коктебельскую долину в цветущий сад. Однако собственных сбережений на это не хватило, и Юнге начал продавать землю.

Так, в газетах за 1893 год появилось объявление: «Неподалеку от Феодосии можно купить небольшие участки земли». Дешевую землю стали активно скупать. Началась курортная история поселка.

3. Самое примечательное и живописное место Коктебеля — Карадагский заповедник. Его необыкновенная красота и оригинальность рельефных форм издавна привлекала внимание многих художников, поэтов, писателей и ученых. «Черную гору» изображали на своих полотнах И. Айвазовский, М. Волошин. О нем восторженно писали К. Паустовский, А. Ферсман, А. Грин.

4. Коктебель — настоящий рай для любителей экстрима. Благодаря хорошим ветрам на соседствующем с поселком плато Узун-Сырт поселок стал колыбелью планерного спорта. Лучшего места в Европе для проведения полетов просто не найти!

5. Коктебель — признанная столица джаза. В рамках международного фестиваля «Live in Blue Bay» в поселок приезжали такие мэтры джазовой музыки, как Dario Napoli — виртуозный гитарист, ведущий концертную деятельность по всему миру, уникальное пауэр-трио из Америки «Mama's Bad Boys» и «король московского блюза» Гия Дзагнидзе.