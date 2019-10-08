В Казани высказались о строительстве новых отелей

Отельеры Казани прокомментировали распространившуюся в СМИ информацию о возможном строительстве в городе второй гостиницы Marriott. Причиной новостного шума послужила публикация газеты «Коммерсант» от 8 октября. В ней издание, ссылаясь на собственные источники, сообщило, что сеть Marriott, которая уже имеет один объект в Казани, планирует продолжить экспансию на гостиничном рынке города.

Отметим, что поводом к новости могла стать встреча казанских отельеров, которые накануне обсуждали перспективы гостиничного рынка города. Речь, в частности, шла и о строительстве новых отелей в столице Татарстана, однако разговор о втором Marriott велся только в кулуарах встречи и на уровне слухов.

По словам президента Ассоциации отелей Казани и Республики Татарстан Гульнары Сафиной, официальной информации об этом нет. Впрочем, даже если домыслы и не подтвердятся, рынок города в ближайшей перспективе в любом случае пополнится несколькими крупными отелями.

Так, в 2020-м в Казани откроются четырехзвездочные Novotel и Kazan Palace by Tasigo. Увеличится на один объект и гостиничная сеть Art. В итоге сегмент 4* в городе станет больше на 600 номеров. С учетом того, что средняя загрузка отелей Казани в прошлом году, даже несмотря на ЧМ по футболу, составила 56%, можно говорить о перенасыщенности рынка. Рост номерного фонда, соответственно, приведет к еще большему профициту предложения в отношении к спросу.

Как отмечают наблюдатели, от такого развития событий туристы, конечно, выиграют. И дело не только в разнообразии средств размещения, но и в ценовой войне, которую могут устроить отельеры в борьбе за клиента в условиях жесткой конкуренции. Однако последствия для гостиничного рынка Казани в этом случае могут оказаться весьма удручающими.