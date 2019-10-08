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В Казани высказались о строительстве новых отелей 

TourDom 9 часов назад
В Казани высказались о строительстве новых отелей
Фото: TourDom
Отельеры Казани прокомментировали распространившуюся в СМИ информацию о возможном строительстве в городе второй гостиницы Marriott. Причиной новостного шума послужила публикация газеты «Коммерсант» от 8 октября. В ней издание, ссылаясь на собственные источники, сообщило, что сеть Marriott, которая уже имеет один объект в Казани, планирует продолжить экспансию на гостиничном рынке города.
Отметим, что поводом к новости могла стать встреча казанских отельеров, которые накануне обсуждали перспективы гостиничного рынка города. Речь, в частности, шла и о строительстве новых отелей в столице Татарстана, однако разговор о втором Marriott велся только в кулуарах встречи и на уровне слухов.
По словам президента Ассоциации отелей Казани и Республики Татарстан Гульнары Сафиной, официальной информации об этом нет. Впрочем, даже если домыслы и не подтвердятся, рынок города в ближайшей перспективе в любом случае пополнится несколькими крупными отелями.
Так, в 2020-м в Казани откроются четырехзвездочные Novotel и Kazan Palace by Tasigo. Увеличится на один объект и гостиничная сеть Art. В итоге сегмент 4* в городе станет больше на 600 номеров. С учетом того, что средняя загрузка отелей Казани в прошлом году, даже несмотря на ЧМ по футболу, составила 56%, можно говорить о перенасыщенности рынка. Рост номерного фонда, соответственно, приведет к еще большему профициту предложения в отношении к спросу.
Как отмечают наблюдатели, от такого развития событий туристы, конечно, выиграют. И дело не только в разнообразии средств размещения, но и в ценовой войне, которую могут устроить отельеры в борьбе за клиента в условиях жесткой конкуренции. Однако последствия для гостиничного рынка Казани в этом случае могут оказаться весьма удручающими.
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Новости путешествий , Газета "Коммерсантъ"
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