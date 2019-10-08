Места для экстремальных туристов

В этой статье собраны места для любителей разбавить свой отдых экстримом.

Боинг на дне Бахрейна

Бахрейн — это страна, которая по своей площади занимает несколько островов в Персидском заливе. Но при этом Бахрейн считается самым богатым государством Юго-Западной Азии. Местные шейхи недавно придумали здесь новое развлечение для туристов. Они утопили настоящий 77-метровый боинг 747, стоящий по оценкам миллионы долларов. И сейчас это подводный парк в Бахрейне. Перед погружением на морское дно самолет проходил специальную проверку: с корпуса были удалены тяжелые металлы, которые могут подвергаться коррозии и стать угрозой для дайверов. Поэтому скоро любой турист, приехавший в Бахрейн, может посетить этот великолепный подводный парк.

Иорданский танк

ЗСУ M42 американского производства давно обитает на дне Красного моря в Акабском заливе на глубине девять метров. Этот танк оказался на дне моря не в результате катастрофы или боевых действий, а просто был списан. Таким образом, эту боевую машину было решено превратить в подводный парк для дайверов. Он покрыт различными красивыми кораллами, где обитают морские звезды, креветки и крабы.

Голубая дыра

Великая голубая дыра — это сложная система пещер, омываемая кристально-чистой водой. К погружению в воронку Белизского Барьерного рифа в Атлантическом океане допускаются только опытные дайверы. То есть, если вы погружаетесь первый раз с аквалангом, то вам в течение нескольких дней придется пройти специальную подготовку. Дело все в том, что течение в этой вороне непредсказуемое, поэтому опытный инструктор под водой подскажет вам как избежать серьезных проблем во время экскурсии. В среднем такое погружение на группу обойдется вам в 250$. Но за эти деньги вы получите незабываемые впечатления!

Эль-Каминито-дель-Рей

Эль-Каминито-дель-Рей — это самая опасная тропа, которая появилась в Малаге (Испания) в 1905 году. Пройти по этой деревянной дорожке сложно, но главное не смотреть вниз, тогда страх может одолевать вас. Многие выбирают пройти этот путь, так как на вершине есть чайный домик, где подают лучший, травяной чай в мире. Это хорошая мотивация, не правда ли?

Горы Тяньцзы

Горы Тяньцзы находятся в Китае и были участниками съемок фильма Джеймса Кемерона "Аватар". Эти столбы возвышаются на более чем 1200 метров над уровнем моря и не каждый согласится туда лезть. Но кому все-таки довелось это сделать, говорят, что после восхождения на эти горы другие кажутся просто крошечными. Их вид так и пленит скалолазов со всего мира. В них есть какая-то загадка, которую так и стремятся все разгадать.

Ледниковый период на Аляске

Национальный парк Кенай-Фьордс на Аляске — это место, где ледниковый период до сих пор продолжается. Перед таким путешествием, каждому туристу выдается специальное снаряжение, термобелье и проводится предварительный инструктаж. В этом месте ежегодно выпадает 1000 см снега и находятся более 40 активных ледников. Для того, чтобы их все обойти потребуется хорошая физическая подготовка.

Вулкан Килауэа

Вулкан Килауэа — это одно из самых опасных мест на Гавайях, но очередь из жаждущих туристов там побывать никак не убавляется. Все дело в том, что этот вулкан до сих пор действующий и любителям экстрима предлагают проплыть по воде, куда впадает лава. Проплывая вдоль суши вы почувствуете, как вода кипит под вами. Перед началом вам проведут подробный инструктаж и после чего вы смело поплывете. Но не переживайте, инструктор поплывет вместе с вами и скажет, когда грести назад.

Прыжок в Дубае

Много, где можно прыгнуть с парашютом, но прыжок над пальмой в Дубае запомнится вам надолго. Эта пальма, которая откроется перед вами, как бы приглашая в гости, еще будет вам долго сниться, если вы не будете сильно кричать во время прыжка. Всеми прыжками здесь занимается популярная компания «Skydive Dubai», которая предоставит вам инструктора и весь инструктаж займет минут 30. После чего, вас как неопытного парашютиста инструктор пристегнет к себе и вы с ним мило выйдете из самолета.