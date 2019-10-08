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Энергоблок Чернобыльской АЭС откроют для экскурсий 

Популярная механика 10 часов назад
Энергоблок Чернобыльской АЭС откроют для экскурсий
Фото: Популярная механика
Несмотря на то, что зона отчуждения вокруг ЧАЭС на протяжении нескольких десятилетий посещается экскурсиями, в БЩУ не допускали никого, кроме специалистов и отдельных журналистов. Ситуация должна измениться уже в ближайшее время, сообщает CNN.
Украинские туристические компании, специализирующиеся на экскурсиях в Чернобыль, подтвердили журналистам, что БЩУ 4-го энергоблока станет ещё одним открытым для посещения пунктом ЧАЭС. Желающих своими глазами увидеть место, где принимались решения, которые привели к самой масштабной в истории мировой атомной энергетики катастрофе, облачат в полный комплект защитной одежды и допустят в щит управления на 5 минут. Связано это с тем, что уровень радиации в этом помещении может быть в 40000 раз выше обычного.
Напомним, в июле 2019 года правительство Украины официально объявило Чернобыль туристической достопримечательностью, что сделало возможным официальные поездки для всех желающих в зону отчуждения, которые ранее носили полулегальный или полностью нелегальный характер.
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Новости путешествий , Правительство Украины , CNN
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