Как избежать проблем при оформлении визы

Не спешить при заполнении анкеты, обязательно проверить список требуемых документов на официальном сайте посольства и другие простые правила от «Рамблера», которые сэкономят вам время, деньги и нервы при получении визы.

Вдумчиво изучите все требования на официальном сайте посольства

Неверный состав пакета документов — одна из наиболее частых причин отказа в визе. Да, вы можете не получить визу просто из-за фотографии, которая сделана не в нужном формате. Даже если вы решили делать визу через агентство, рекомендуем самостоятельно изучить официальный сайт посольства и все его требования.

Не спешите при заполнении анкеты

Выделяйте на этот процесс не меньше часа свободного времени. Важно, чтобы в этот момент вас никто не отвлекал. Грамотно заполненная анкета — это половина пути к получению заветной визы. Проверьте, не совершили ли вы опечаток в ФИО или номере паспорта. Также важно, чтобы совпадали планируемые даты путешествия с датами бронирования отеля.

Будьте осторожны с «липовыми» документами

Не забывайте, что сотрудники посольства имеют возможность проверить каждый документ на подлинность. В случае выявления подделки последствия могут быть самыми страшными — вплоть до запрета въезда в страну на определенный отрезок времени. Предоставляя справку о работе, не забудьте предупредить ваших коллег, что в офис могут звонить и уточнять, правда ли вы работаете в этой компании. Важно указывать вашу настоящую заработную плату. Если она маленькая, нужен дополнительный способ показать вашу финансовую состоятельность — например, выписка со счета из банка или спонсорское письмо.

Не отменяйте бронь отеля, пока не получите визу

Очень часто люди ставят отель на бронь с возможностью бесплатной отмены. Важно сохранять это бронирование до того момента, как вы заберете паспорт с визой из посольства. В противном случае вам могут отказать в визе, позвонив в отель и узнав, что бронирование недействительно.

Позаботьтесь о своем внешнем виде

При получении некоторых виз существует процедура собеседования: она может стать для вас решающей. Приходите на интервью в трезвом состоянии и хорошем настроении. В консульстве не заинтересованы в том, чтобы в страну приезжали сомнительные личности.