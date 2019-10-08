Туалеты на вокзалах станут бесплатными

Посещение туалетов на российских железнодорожных вокзалах с поездами дальнего следования станет бесплатным с 1 января 2020 года. Об этом сообщили РИА Новости в дирекции железнодорожных вокзалов.

«Первым индикатором необходимости перевода услуг санитарных комнат на безвозмездную основу стало наличие регулярных обращений граждан на стоимость данных услуг. Примерно 20% от всех обращений, так или иначе, носили негативный характер в отношении стоимости услуги «санитарная комната». Кроме того, по результатам анализа финансовых показателей на 87 вокзалах данная услуга показала убыточность», — уточнили в организации. Там добавили, что на 80 железнодорожных вокзалах данная услуга уже предоставляется бесплатно. Всего в России в крупных городах 344 вокзала дальнего следования.