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Туалеты на вокзалах станут бесплатными 

BFM.RU + ещё 5 16 часов назад
Туалеты на вокзалах станут бесплатными
Фото: SM News
Посещение туалетов на российских железнодорожных вокзалах с поездами дальнего следования станет бесплатным с 1 января 2020 года. Об этом сообщили РИА Новости в дирекции железнодорожных вокзалов.
«Первым индикатором необходимости перевода услуг санитарных комнат на безвозмездную основу стало наличие регулярных обращений граждан на стоимость данных услуг. Примерно 20% от всех обращений, так или иначе, носили негативный характер в отношении стоимости услуги «санитарная комната». Кроме того, по результатам анализа финансовых показателей на 87 вокзалах данная услуга показала убыточность», — уточнили в организации. Там добавили, что на 80 железнодорожных вокзалах данная услуга уже предоставляется бесплатно. Всего в России в крупных городах 344 вокзала дальнего следования.
Сейчас бесплатно туалетными комнатами на вокзалах пользуются пассажиры поездов, для чего надо предъявить билет на поезд, который либо пришел на эту станцию не более часа назад, либо сейчас стоит на станции, либо отправится в течение ближайших трех часов. При этом для ряда граждан существуют льготы. В частности, бесплатно и без билета посетить туалет на вокзалах могут инвалиды и участники войны, Герои Советского Союза, чернобыльцы, военнослужащие, дети младше пяти лет, работники РЖД, почетные железнодорожники, а также депутаты Госдумы, члены Совета Федерации и конституционные судьи.
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Новости путешествий , Другое , Госдума , Совет Федерации , РЖД
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