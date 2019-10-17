10 промахов, которые совершают все туристы в России

10 оплошностей, которые совершают почти все иностранные гости в России

Фильмы типа «Невероятных приключений итальянцев в России» или «Особенностей национальных охоты и рыбалки» популярны не в последнюю очередь потому, что они правдоподобны. Пускай и в утрированном виде. Любой иностранец, который приезжал в Россию, может рассказать пару-тройку забавных историй о том, как он столкнулся с чем-то неожиданным и странным в нашей стране.

10 ошибок, которые совершают практически все туристы из других стран.

1. Дешевизна товаров и услуг

Причина, по которой иностранцы ожидают невероятно низких цен на продукты и проезд, совершенно ничем не объяснима: Москва, например, давно входит в топ самых дорогих городов мира. Да и в провинции дела обстоят ненамного лучше. Единственное, что стоит действительно гораздо дешевле, чем в других странах, — это продукты ручного труда и домашние заготовки. Вот их пока иностранцы скупают тоннами за сущие копейки, а ведь среди них встречаются и настоящие шедевры.

2. Попытка пить воду из-под крана

К сожалению, сразу стоит предупредить своих гостей — вода в наших домах и для бытовых нужд подходит кое-где весьма условно, поэтому домашнюю привычку пить воду из-под крана лучше дома же и оставить.

3. Стремление к «русской еде и напиткам»

Многие туристы представляют себе русскую кухню в виде пельменей, тяжелых салатов и национальных алкогольных напитков. Покупать их в супермаркете точно не стоит — если уж так хочется познакомиться с аутентичными гастрономическими изысками, лучше отправиться в тематический ресторан, но быть готовым оставить там круглую сумму.

4. Желание проехать всю страну за неделю

Составление маршрута через всю Россию с намерением управиться за неделю приводит к смешным и грустным историям. То, что на карте кажется пригодным для проезда пространством, на деле часто оказывается непролазной глушью.

5. Паранойя по поводу безопасности

Некоторые туристы убеждены, что выходить из отеля может быть опасно для жизни — не медведь с балалайкой наперевес, так агенты КГБ, которые сидят под каждым кустом. А если не они, то просто мошенники и обманщики всех мастей, которые только и ждут, чтобы облапошить доверчивого туриста. На самом деле, конечно, все обстоит совсем не так. Разумная осторожность нужна, но и только.

6. Излишняя доверчивость в общении с незнакомцами

Обратная сторона и противоположность предыдущего пункта. Не стоит слишком активно знакомиться и заводить дружбу с местными жителями, особенно в провинции. Особенно без знания языка. Иногда это приводит к не самым приятным последствиям.

7. Неправильный выбор одежды

Россия считается холодной страной — и это справедливое мнение. Но не нужно думать, что «зимняя одежда» — это толстовка, ветровка и легкая шапочка. Перебежками от метро до кафе в мегаполисе, может быть, и удастся пережить суровую зиму — но для более долгих прогулок нужно выбирать что-то потеплее, ориентируясь на наши минусовые температуры, а не на свои представления о зиме.

8. Убеждение, что все понимают английский язык

В крупных городах не так сложно найти человека, умеющего внятно изъясняться по-английски, — достаточно обратиться к кому-то из молодежи. А вот в провинции это может стать реальной проблемой, поэтому стоит заранее загрузить в телефон приложение-переводчик, чтобы не попасть впросак.

9. Посещение настоящей русской бани с русскими

Что русскому хорошо, то иностранцу может быть смертельно. Далеко не всякий неподготовленный организм иноземного происхождения может отправляться в русскую традиционную баню без последствий. Лучше для начала сходить и посмотреть, как все обстоит, — или хотя бы не выпивать в предбаннике.

10. Попытка избежать застолья в гостях

Во многих семьях до сих пор сильна традиция нести все что есть на стол. Иностранцы делают страшные глаза при виде еды, которую им предстоит съесть, — они не понимают, что сопротивляться ласковому натиску вашей бабушки просто бесполезно. Проще сразу расслабиться и быть готовым вернуться на родину с парой-тройкой лишних килограммов.

А с какими странностями вы сталкивались сами, когда путешествовали в другие страны?