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Названы самые дешевые страны для туров в октябре 

Lenta.ru 12 часов назад
Названы самые дешевые страны для туров в октябре
Фото: Lenta.ru
Эксперты онлайн-сервиса «Туту.ру» составили список самых выгодных направлений для путешествий в октябре. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».
Специалисты проанализировали среднюю стоимость авиабилетов, приобретенных в октябре 2018 года, и сравнили их с показателями 2019 года. Оказалось, что сильнее всего среди поездок по России подешевел маршрут Петербург — Краснодар. Так, в октябре 2019 года авиабилет в среднем обойдется на 13 процентов дешевле, чем год назад (4898 рублей вместо 5610).
Если говорить о рейсах в Европу, то самым выгодным оказался перелет из Петербурга в Прагу (его стоимость снизилась на 17 процентов) и из Москвы в Белград (цена упала на 15 процентов).
Кроме того, специалисты перечислили самые подешевевшие направления среди стран ближнего зарубежья. Выяснилось, что наиболее выгодным будет перелет из Москвы в Алма-Ату (он подешевел на 40 процентов) и из Москвы в Душанбе (цена снизилась на 12 процентов).
Ранее в октябре эксперты онлайн-сервиса по поиску авиабилетов Aviasales рассказали, что сэкономить на новогодних путешествиях можно при бронировании билетов в октябре. Так, например, в этом месяце можно максимально выгодно приобрести билеты в Японию, заплатив за них в среднем 25804 рубля (на 30 процентов дешевле, чем в ноябре).
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Новости путешествий , Lenta.ru
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