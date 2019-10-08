Мужская сила и удача: где искать мистические места

Мужская сила, беременность и удача: чем завлекают мистические места России

Знаменитый танцующий лес есть не только на Куршской косе в Калининградской области, но и под Рязанью. Считается, что среди этих необычных деревьев надо загадывать желания. Еще воплощать мечты помогут прикосновения к огромным камням и на реке Красивая Меча, и на Плещеевом озере, и в Москве. На Алтае придется пройти несколько кругов вокруг колонны каменной арки. О том, где искать мистические места в России, — в материале РИА Новости.

Лес пустился в пляс

Танцующий лес на Куршской косе — тысячи сосен, причудливым образом изогнутые, разветвленные и даже скрученные в спираль. Про это место ходит много легенд. Считается, что, если пройти сквозь изгиб ствола, можно выйти замуж или развестись — смотря что требуется. Не исключено, что какой-то силой обладает и кора сосен — уж очень часто ее обрывают в последнее время.

"Чтобы защитить деревья, их пришлось огородить, — рассказывает директор по экскурсионной работе туроператора по России Светлана Потапова. — Кстати, удивительный факт: у вновь посаженных искривлений нет".

Похожий, только не танцующий, а прозванный пьяным лес есть недалеко от Москвы, под Рязанью.

"В 1971 году тут прошел вихрь — по одной из версий, именно после этого погнулись стволы. Но ветер бушевал везде, а между нормальным и аномальным лесом есть четкая граница — в соседней березовой роще деревья прямые", — поясняет Светлана.

Еще говорят, что тут растут танцующие грибы. Добраться и проверить несложно: от Москвы до поселка Шилово примерно 300 километров, а от Рязани — 100.

Камни-гуси, камни-девы и камни-кони

В Москве магическими считаются Гусь-камень и Девий камень в Голосовом овраге в музее-заповеднике "Коломенское". По легендам, первый дает мужскую силу, а второй лечит от женских недугов и помогает забеременеть.

По рассказам экскурсоводов Переславля-Залесского, кому-то помог стать родителями и легендарный Синий камень (сохранился с языческих времен).

Христиане пытались его зарыть, перевезти, но он необъяснимым образом снова оказывался на берегу. Сейчас священный мегалит находится на территории национального парка "Плещеево озеро".

"Многие верят, что благодаря камню их желания сбылись, — отмечает гид-экскурсовод из Переславля, пожелавшая остаться неназванной. — Мне признавались: "Были тут много лет назад, желания загадывали. Вот они — наши желания". И показывают на детей-подростков".

Еще один знаменитый мегалит — Конь-камень — стоит на трех опорах на берегу реки Красивая Меча в Тульской области. Это недалеко от трассы М-4 "Дон", ориентир — село Солдатское. Подъезд — по грунтовке.

"Клалися в судно на Мече, у Каменного коня", — первое упоминание о камне датируется 1499 годом.

"Даже современники порой верят, что этот камень помогает женщине зачать ребенка, а мужчине — получить силу. На камне есть выемка, ориентированная на солнце в период солнцестояния, — говорит Светлана Потапова. — Местные жители до сих пор считают, что возле камня нельзя пасти скот".

Черт и крестьянская дочь

В Козельском районе Калужской области, в нацпарке "Угра", есть Чертово городище.

"На небольшом участке — нагромождение огромных валунов. По одной из легенд, великан из камней сложил себе жилище, но потом его разрушили", — объясняет Светлана Потапова.

Другое предание гласит, что это подарок черта возлюбленной — крестьянской дочери. Она поставила условие: за ночь возвести дворец. Черт призвал на помощь нечисть, которая принялась за строительство, но, испугавшись утреннего пения петуха, побросала камни.

По словам Светланы, в древности эти валуны использовали для ритуалов, на многих камнях есть дырки, выемки. Считается, что именно в Чертовом городище в XVI веке разбойник Кудеяр спрятал клад. Тут реликтовые растения, в том числе — светящийся мох (схистостега).

"Драконовское" здоровье и запрет на колеса

На острове Ольхон на озере Байкал есть скала Шаманка, а в ней — сквозная извилистая пещера. Входить туда мог только бурятский шаман. Более того, мимо запрещалось проезжать на колесах, только верхом или на санях. К пещере не имели право приближаться женщины (иначе у них не будет потомства) и родственники недавно умершего человека.

В Чемальском районе Республики Алтай тоже есть скала Шаманов.

"Тут периодически собираются шаманы на совместные камлания, — рассказывает руководитель местной турфирмы Олег Кардаков. — После одного такого собрания на Алтае целый год стояла хорошая погода".

Пара мистических объектов есть в Алтайском крае, в районе Тавдинских пещер. Например, Арка желаний. Нужно прикоснуться к ней и обойти колонну арки три раза — тогда загаданное сбудется.

Рядом — пещера Ноздри Дракона. Легенда гласит, что если войти в правую ноздрю и выйти из левой, то получишь "драконовское" здоровье.

Китеж-град и Богородица

Одно из самых легендарных мест в Нижегородской области — озеро Светлояр, на дно которого, по преданиям, опустился Китеж-град во время татаро-монгольского нашествия.

"Удивительная особенность Светлояра — невероятно чистая вода, — объясняет Светлана Потапова. — Она не цветет, не пахнет и невероятно вкусная".

Есть на озере и камень-следовик, на котором, по одной из местных легенд, оставила след Богородица. Неподалеку — церковь Казанской иконы Божией Матери. Многие паломники не только посещают храм, но и стараются прикоснуться к камню.