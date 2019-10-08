Названы лучшие осенние курорты в России

Краснодарский край, Ставрополье, Крым, Алтайский край и Подмосковье названы самыми популярными направлениями для санаторно-курортного отдыха в России этой осенью, передает РИА «Новости» со ссылкой на ТурСтат.

За основу рейтинга были взяты данные с 1 сентября по 7 октября. В результате наиболее востребованными оказались курорты в Сочи, Анапе, Кисловодске, Ессентуках, Пятигорске, Железноводске, Евпатории, Ялте, Белокурихе и Подмосковье.

Наиболее дешевое проживание, питание и лечение — в Евпатории и Анапе (до двух тысяч рублей в сутки), самый дорогой отдых — в Белокурихе (более 3,5 тысячи рублей в сутки).

Тем временем на испанском курорте Майорка открыли пансионат для женщин. Вход для мужчин (кроме сотрудников персонала) сюда закрыт. В отеле 39 номеров, ресторан, спа-центр, бассейн. Сутки проживания здесь обойдутся в 75 фунтов стерлингов (6 тысяч рублей).