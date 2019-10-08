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Названы лучшие осенние курорты в России 

Мир24 + ещё 4 17 часов назад
Названы лучшие осенние курорты в России
Фото: Мир24
Краснодарский край, Ставрополье, Крым, Алтайский край и Подмосковье названы самыми популярными направлениями для санаторно-курортного отдыха в России этой осенью, передает РИА «Новости» со ссылкой на ТурСтат.
За основу рейтинга были взяты данные с 1 сентября по 7 октября. В результате наиболее востребованными оказались курорты в Сочи, Анапе, Кисловодске, Ессентуках, Пятигорске, Железноводске, Евпатории, Ялте, Белокурихе и Подмосковье.
Наиболее дешевое проживание, питание и лечение — в Евпатории и Анапе (до двух тысяч рублей в сутки), самый дорогой отдых — в Белокурихе (более 3,5 тысячи рублей в сутки).
Тем временем на испанском курорте Майорка открыли пансионат для женщин. Вход для мужчин (кроме сотрудников персонала) сюда закрыт. В отеле 39 номеров, ресторан, спа-центр, бассейн. Сутки проживания здесь обойдутся в 75 фунтов стерлингов (6 тысяч рублей).
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Новости путешествий , РИА Новости
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