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В самолетах будущего будут следить за пассажирами, которые кажутся неадекватными 

TURIZM.RU 7 октября 2019
В самолетах будущего будут следить за пассажирами
Фото: TURIZM.RU
Французский авиастроитель Airbus обнародовал свое видение самолета будущего. В таком воздушном судне будет установлено столько датчиков, что экипаж сможет даже контролировать не только наличие, но и количество туалетной бумаги в туалетной кабине. Об этом пишет Travel and Leisure.
В рамках отраслевого мероприятия в Лос-Анджелесе вице-президент по маркетингу Airbus Инго Вуггетзер рассказал о том, как компания видит оснащение самолета будущего. По его словам, воздушные суда будут поставляться с набором высокотехнологичных гаджетов, которые помогут членам экипажа обеспечить пассажирам приятный и безопасный полет. «Лайнеры будущего также позволят авиакомпаниям сэкономить кучу денег и безошибочно предвосхищать любые потребности пассажиров», — заявил специалист.
Самолет будущего планируется оснастить датчиками по всему салону. В том числе датчиками ремней безопасности, спинок сидений, а также камерами у туалетных комнат. И. Вуггетзер поспешил развеять обеспокоенность по поводу личной конфиденциальности в отношении таких видеоустройств.
Представитель Airbus заявил, что камеры не будут захватывать лица пассажиров. Датчики и камеры туалетных комнат помогут бортпроводникам контролировать, сколько осталось туалетной бумаги и мыла, а также будут предупреждать членов экипажа, если пассажир проводит там слишком много времени, — добавил специалист.
Каждое место в самолете будущего будет запрограммировано в соответствии с индивидуальными потребностями пассажира. Это касается предпочтений по положению сидения, питанию и развлечениям в полете.
«Такие самолеты — не сон, правда, пока нельзя точно сказать, когда они реально cмогут появиться в небе», — уточнил И. Вуггетзер.
Помимо всего прочего, в будущем авиапассажиров ждет еще одно нововведение — бортовое питание, которое подают в лотках для еды из частично съедобных материалов. Специалисты студии дизайна PriestmanGoode уже представили публике съедобные пищевые контейнеры из использованных кофейных зерен и шелухи, а также из пшеничных отрубей и даже морских водорослей. А экологически чистые чашки они изготовили из бананового листа, одноразовые столовые приборы — из кокосового дерева.
Частично съедобная посуда для самолетов призвана снизить количество отходов, которые образуются во время полета. О том, когда такие предметы могут массово появиться в самолетах, пока не сообщается.
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