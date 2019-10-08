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Оказалось, что чай и кофе в самолетах лучше не пить. И вот почему 

TURIZM.RU 19 часов назад
Вода в самолетах многих даже крупных авиакомпаний может быть небезопасна для организма. К такому выводу пришли американские специалисты, проанализировавшие качество воды на борту трех десятков воздушных перевозчиков. Об этом пишет Lonely Planet
В своем недавнем исследовании некоммерческая организация Diet Detective и Центр продовольственной политики Нью-Йорка изучили качество воды, предоставляемой на борту 33 американских авиакомпаний. Оказалось, что только четыре из них могут похвастаться «относительно безопасной и чистой водой».
Эксперты отмечают, что пробы жидкости, отобранные в период между 2012 и 2019 годами, дали положительный результат на кишечную палочку и кишечные бактерии.
В частности, вред для здоровья может представлять вода таких крупных американских компаний, как Delta, American Airlines и United Airlines.
Речь идет исключительно о воде, которая поступает из бортовых цистерн, а не о той, что разливают пассажирам стюардессы из запечатанных бутылок. Таким образом, во время перелета стоит задуматься, прежде чем заказывать чай или кофе. Подозрительной также названа вода из раковины в туалетных комнатах самолетов.
Авторы исследования советуют не мыть руки в уборной, а пользоваться дезинфицирующими средствами. По их словам, «потенциально опасная вода фактически сводит на нет весь процесс мытья рук и грозит распространению кишечной палочки по всему салону».
Ранее жительница Британии решила не доверять многочисленным исследованиям ученых и попыталась сама определить, какое место в самолете самое грязное. С помощью спиртовой салфетки она в течение нескольких секунд протирала подголовники каждого кресла в ряду. Оказалось, что чем ближе место к окну, тем салфетка грязнее. Самым чистым пассажирка оказалось место возле прохода. «Фокус» прост: оно убирается тщательнее, чем остальные, так как дотянуться до него проще.
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Новости путешествий , Видео
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