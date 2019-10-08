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Откровения грузчика в порту: как сохранить чемодан в целости и сохранности 

TURIZM.RU 19 часов назад
Грузчик рассказал, как сохранить багаж в аэропорту
Фото: TURIZM.RU
Пожелавший остаться анонимным грузчик одного из британских аэропортов дал пассажирам советы, которые намного повысят шансы сохранить багаж во время путешествия, пишет Express.
По его словам, путешественники теряют свои вещи по разным причинам, начиная от проблем на регистрации и заканчивая несвоевременной посадкой в самолет. Начнем с самого простого. Специалист предлагает брать в поездку одинаковые чемоданы. У них больше шансов оставаться вместе на всех этапах, потому что они одинаково выглядят «как братья» и лучше компонуются благодаря идентичным размерам.
Другой совет — обратить внимание на вес чемодана.
Предметы тяжелее 25 килограммов зачастую раздражают грузчиков. Ну и сами знаете: с такими чемоданами вообще трудно соблюдать осторожность из-за их веса.
Кроме того, пассажиру необходимо правильно выбрать чемодан. Особое внимание следует уделить прочности корпуса с усиленными ручками и колесами.
Наш профессиональный собеседник также посоветовал обязательно заполнять визитную карточку на чемодане, куда вписываются данные пассажира, включая телефон и домашний адрес. Это повысит вероятность быстрого поиска хозяина и возвращения багажа.
Британский грузчик также предупреждает о необходимости удалять с чемодана старые штрих-коды о предыдущих перелетах.
Наличие наклеек и бирок о прошлых путешествиях может усложнить процесс доставки в пункт назначения или вовсе привести к путанице при обработке багажа.
По данным швейцарской организации SITA, предоставляющей телекоммуникационные услуги в авиационной отрасли, в 2018 году на каждую тысячу авиапассажиров пришлось 5,69 единиц багажа, которые были похищены, серьезно повреждены или значительно задержаны. В общей сложности это 24,8 млн чемоданов. Всего в прошлом году было перевезено 4,27 млрд единиц багажа. Надо признать, статистика с каждым годом улучшается. Для сравнения, в 2007 году число потерянных чемоданов и сумок в мире составляло порядка 47 млн единиц.
Согласно отчету SITA, есть несколько общих причин, по которым багаж не попадает в руки хозяину. К ним относятся ошибки при оформлении билетов, ограничения в аэропортах или на таможне, элементарная неаккуратность персонала и проблемы безопасности. Специалисты также отметили: наибольшие риски, связанные с багажом, — у европейских авиапассажиров.
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